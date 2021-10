Moon Knight - George Clooney stanie za kamerą serialu Disney+?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Moon Knight to jeden z kolejnych projektów serialowych szykowanych przez Marvel Studios i Disney+. Mimo, że zakończono zdjęcia do produkcji być może na fanów czeka niespodzianka. Jak dowiedział się portal The Ronin podobno George Clooney mógł wyreżyserować jeden z odcinków produkcji po zakończeniu zdjęć do swojego filmu The Tender Bar. Oczywiście póki co tę informację należy traktować jako plotkę.

Moon Knight to alter ego Marca Spectora, byłego amerykańskiego żołnierza z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości. Po odkryciu starożytnego posągu mężczyzna staje się awatarem dla egipskiego boga Księżyca Khonshu. To daje mu nadludzką moc, którą Spector wykorzystuje do walki z przestępczością.

Źródło: materiały prasowe

W obsadzie znajdują się Oscar Issac, Ethan Hawke, May Calamawy oraz Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.