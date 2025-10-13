Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Moon Knight wróci w Avengers: Secret Wars? Oscar Isaac komentuje

Chociaż publika polubiła Oscara Isaaca jako Moon Knighta w MCU, nie zobaczyliśmy żadnych zapowiedzi nowych projektów z udziałem  tego bohatera. Aktor odpowiedział na nurtujące fanów pytanie, czy pojawi się w którejś z nadchodzących części Avengers.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  midnight sons 
moon knight oscar isaac MCU
Moon Knight fot. materiały prasowe
Reklama

Moon Knight zadebiutował na Disney+ w 2022 roku. Choć serial był oceniany przede wszystkim jako średniak, wzbudził zainteresowanie postacią i zaprezentował znakomity występ w wykonaniu Oscara Isaaca. Niestety, od tamtej pory nie widzieliśmy bohatera ponownie. 

Początkowo Moon Knight miał odegrać kluczową rolę w filmie Avengers: The Kang Dynasty, jednak gdy Jonathan Majors został odsunięty, od roli głównego złoczyńcy, a uwaga twórców skupiła się na Doktorze Doomie (w którego ma się wcielić Robert Downey Jr.), nie jest zaskoczeniem, że księżycowy mściciel zszedł na dalszy plan.

Podczas premiery filmu Frankenstein w Paryżu, fan zapytał Oscara Isaaca, czy pojawi się w Avengers: Secret Wars. Aktor odpowiedział:

To sekret, wiesz… ale nie.

Choć Isaac raczej nie mógłby tak po prostu potwierdzić swojego powrotu jako Moon Knighta, można mu uwierzyć na słowo – wpychanie tej postaci na siłę do jednego z nadchodzących filmów Avengers nie miałoby większego sensu.

Jaka jest potencjalna przyszłość Moon Knighta w MCU?

Oscar Isaac wspomniał o tym, w jakim projekcie widziałby swoją postać w przyszłości:

Myślę, że ciekawą możliwością byłaby grupa Midnight Sons. To bardzo interesujący bohaterowie, a teraz, gdy poznaliśmy już Marca, Stevena i Jake’a, można by zobaczyć, jak działają w drużynie i jak wygląda ich dynamika. To mogłoby być ekscytujące. Mam nadzieję, że będzie okazja, by to zbadać.

Midnight Sons to grupa superbohaterów Marvela, która zajmuje się zagrożeniami paranormalnymi, a w komiksach należeli do niej tacy bohaterowie jak Ghost Rider czy Blade. Wydaje się to najbardziej oczywistym kolejnym przystankiem dla Moon Knighta, przy jego powiązaniach z egipskimi bogami. 

Fakty i ciekawostki na temat Mefisto

10. Nie jest wcale diabłem

Nie ma niezaprzeczalnych dowodów potwierdzających, że Mefisto jest faktycznie Szatanem, którego ludzkość zna od zarania dziejów. Nie przeszkadza mu to natomiast w chełpieniu się tym tytułem i wykorzystywaniu go do swoich celów.

arrow-left
10. Nie jest wcale diabłem
fot. Marvel Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  midnight sons 
moon knight oscar isaac MCU
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,3

2022
Moon Knight
Oglądaj TERAZ Moon Knight Przygodowy

Najnowsze

1 Young Washington
-

Biografia Jerzego Waszyngtona w wersji filmowej. Zwiastun Young Washington

2 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia z nowym materiałem. Reżyser opowiada o klimacie filmu

3 Peacemaker
-

Wszystkie easter eggi z 2. sezonu Peacemakera. Spider-Man, DCeased i przeciwnicy Batmana

4 BRIDGERTONOWIE 4. SEZON
-

Bridgertonowie - zwiastun i data premiery 4. sezonu

5 Uciekinier - driver
-

Uciekinier - pełny zwiastun filmu science fiction. Ale ma zaskakujący klimat!

6 1. Harley Quinn
-
Spoilery

Harley Quinn oficjalnie dołącza do głośnej serii. Jej wygląd budzi kontrowersje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV