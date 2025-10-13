Moon Knight wróci w Avengers: Secret Wars? Oscar Isaac komentuje

fot. materiały prasowe

Moon Knight zadebiutował na Disney+ w 2022 roku. Choć serial był oceniany przede wszystkim jako średniak, wzbudził zainteresowanie postacią i zaprezentował znakomity występ w wykonaniu Oscara Isaaca. Niestety, od tamtej pory nie widzieliśmy bohatera ponownie.

Początkowo Moon Knight miał odegrać kluczową rolę w filmie Avengers: The Kang Dynasty, jednak gdy Jonathan Majors został odsunięty, od roli głównego złoczyńcy, a uwaga twórców skupiła się na Doktorze Doomie (w którego ma się wcielić Robert Downey Jr.), nie jest zaskoczeniem, że księżycowy mściciel zszedł na dalszy plan.

Podczas premiery filmu Frankenstein w Paryżu, fan zapytał Oscara Isaaca, czy pojawi się w Avengers: Secret Wars. Aktor odpowiedział:

To sekret, wiesz… ale nie.

Choć Isaac raczej nie mógłby tak po prostu potwierdzić swojego powrotu jako Moon Knighta, można mu uwierzyć na słowo – wpychanie tej postaci na siłę do jednego z nadchodzących filmów Avengers nie miałoby większego sensu.

Jaka jest potencjalna przyszłość Moon Knighta w MCU?

Oscar Isaac wspomniał o tym, w jakim projekcie widziałby swoją postać w przyszłości:

Myślę, że ciekawą możliwością byłaby grupa Midnight Sons. To bardzo interesujący bohaterowie, a teraz, gdy poznaliśmy już Marca, Stevena i Jake’a, można by zobaczyć, jak działają w drużynie i jak wygląda ich dynamika. To mogłoby być ekscytujące. Mam nadzieję, że będzie okazja, by to zbadać.

Midnight Sons to grupa superbohaterów Marvela, która zajmuje się zagrożeniami paranormalnymi, a w komiksach należeli do niej tacy bohaterowie jak Ghost Rider czy Blade. Wydaje się to najbardziej oczywistym kolejnym przystankiem dla Moon Knighta, przy jego powiązaniach z egipskimi bogami.

