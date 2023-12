Moon Knight - reżyser serialu o nowej osobowości bohatera. Co w drugim sezonie?

Disney+

Moon Knight miał swoją premierę w 2022 roku i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem fanów oraz krytyków. Oscar Isaac wcielał się w tytułowego mściciela i odgrywał kilka "ról" naraz ze względu na to, że jego bohater zmieniał osobowości. W ciągu całego pierwszego sezonu to dwie z nich wiodły prym, czyli fajtłapowaty, poczciwy Steven Grant oraz twardziel Marc Specter. Jednak jak się okazało w ostatnim odcinku, była jeszcze jedna osobowość, a mianowicie znany z komiksów Jake Lockley, kierowca taksówki.

Jeden z reżyserów serialu, Mohamed Diab, wypowiedział się na temat osobowości bohatera, którą publiczność poznała w ostatnim odcinku, a także otaczającej go tajemnicy:

Wszyscy widzieliśmy wielkie sceny akcji wcześniej, ale teraz wszystko mogło się stać w ułamku sekundy. Możesz zostać przeniesionym gdzieś indziej i nie mieć pojęcia, co się stało. Nawet protagonista nie wie, co się stało! To przykuło uwagę widzów. A na koniec odkryliśmy, że za tymi zamroczeniami stał Jake. To było dla nas ważne pytanie - czy Jake będzie w naszym serialu czy nie? W kilku wersjach próbowaliśmy go mieć, a ostatecznie skończyło się tak, że jednocześnie był i go nie było. Kocham to!

Reżyser odnosił się tu do scen, w których bohater na moment tracił świadomość otoczenia, najczęściej w jakiejś ekstremalnie stresującej sytuacji, która zagrażała jego życiu lub zdrowiu, a po odzyskaniu świadomości okazywało się, że wszyscy wrogowie zostali pokonani.

Moon Knight - co dalej z Jakiem Lockleyem?

Mohamed Diab wypowiedział się na temat potencjalnego drugiego sezonu i tego, co zrobiłby dalej z postacią Jake'a:

Jeśli zależałoby to ode mnie, to zacząłbym od Jake'a. Chce zobaczyć jego świat. Wszyscy są go bardzo ciekawi i ja sam chce zobaczyć, co się dzieje między tymi mignięciami - kim on jest, co kocha, kogo kocha. To bardzo ciekawe dla mnie. Ale uwielbiam to, że te małe rzeczy, które zostawiliśmy w odcinkach sprawiły, że ludzie przed każdym kolejnym odcinkiem czekali na Jake'a. Chociaż i tak uważam, że słusznie poczekaliśmy do samego końca z jego wprowadzeniem.