Chcecie 2. sezonów She-Hulk i Moon Knighta? Jeśli tak, mamy dla Was znakomite wieści

Nie jest już żadną tajemnicą, że Dom Pomysłów zmienia swój model działania jeśli chodzi o seriale. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy był obszerny tekst serwisu Hollywood Reporter sprzed kilku tygodni, w którym czytaliśmy o szeregu problemów serialowej części MCU: braku centralnej wizji wszystkich opowieści, pominięciu tworzenia pilotów poszczególnych produkcji, rezygnacji z zatrudniania showrunnerów czy przygotowywaniu całej historii od razu i dopiero późniejszej naprawie błędów.

Wydawało się, że konsekwencją nowego otwarcia Marvela na polu serialowym stanie się skasowanie tych ekranowych opowieści, które zraziły do siebie widzów - wygląda jednak na to, że nie do końca. Jak donosi ceniony scooper Daniel Richtman - ten sam, który niedawno jako pierwszy podawał informacje o dołączeniu Pedro Pascala do obsady Fantastycznej Czwórki - Dom Pomysłów ma w chwili obecnej przedyskutowywać kwestię powstania 2. sezonów produkcji Mecenas She-Hulk, Ms. Marvel i Moon Knight.

Jeszcze przed pojawieniem się w sieci raportów o zmianie podejścia do seriali MCU prezes Marvel Studios, Kevin Feige, o całej sprawie mówił tak:

Chcemy opowiadać na ekranie historie, które mogą być tylko serialami. Sam chciałbym, aby były jeszcze bardziej epizodyczne, nawet jeśli to wydaje się sprzeczne z tym, co podpowiada intuicja. Wydaje mi się jednak, że jest coś zabawnego w wyjściu poza schemat i obejrzeniu odcinka, który równie dobrze mógłby być samodzielną produkcją. (...) Z pewnością chcemy utrzymać zaangażowanie odbiorców. Myślę, że będziemy z tym wszystkim w przyszłości eksperymentować.

