Moon Knight – w serialu mógł pojawić się członek Aveners. Czy jest szansa na drugi sezon?

fot. materiały promocyjne

Moon Knight zadebiutował w ubiegłym roku i od tego czasu pojawiło się sporo spekulacji, czy jest szansa na drugi sezon. Marvel nie ujawnił żadnych oficjalnych planów dotyczących tego bohatera, ale fani tej postaci chcieliby zobaczyć Marca Spectora i jego alter ego szybciej, niż w nadchodzących filmach z Avengersów. Reżyser i producent wykonawczy, Mohamed Diab, udzielił niedawno wywiadu, w którym ujawnił, że na początku prac studio zamówiło wyłącznie sześć odcinków serialu.

Nieco inna sytuacja była w przypadku Lokiego, który od razu szykowany był jako serial podzielony na dwie części. Moon Knight od początku otrzymał od Marvela tylko jeden sezon i nie wygląda na to, aby miało to się zmienić w najbliższej przyszłości.

Marvel to ustalił od pierwszego dnia prac. Projekty seriali Marvela obejmują wszystkie sześć odcinków, z wyjątkiem projektów specjalnych, takich jak „WandaVision”. Zwykły format serialowy to sześć odcinków. „Loki” to jedyna produkcja, o której powiedzieli już pierwszego dnia, że będzie składała się z dwóch części.

Diab kontynuował, że Marvel jest wyjątkowy pod względem przyszłości swoich seriali, gdyż kontynuacja nie zależy od sukcesu poprzedniego sezonu. Studio chce realizować przede wszystkim swój plan.

Marvel nie realizuje swoich planów w typowy sposób, więc nie patrzą na sukces swoich serii i dopiero wtedy przedłużają serial na kolejny sezon. Mają swój własny plan, niezależnie od tego, czy serial zakończy się sukcesem, czy też nie.

Hulk mógł pojawić się w serialu Moon Knight

Reżyser Moon Knighta ujawnił również, że pierwotnie chciał wykorzystać w serialu postać Hulka. Diabowi podobała się dwoistość tej postaci, która przypomina problem Marka Spectora. Zachwycony był wizją przyjaźni i wrogości stworzonej między tymi postaciami.

Byłem bardzo ciekawy, co się wtedy stanie. Chciałbym wprowadzić do serialu Hulka. Dlaczego? Ponieważ Hulk ma dwie osobowości, tak samo jak Moon Knight. Wyobraź sobie, że mogą mieć ze sobą jakieś relacje i przez to powodować zamieszanie – z jednym się przyjaźnisz, a z drugim nie. To byłaby skomplikowana relacja.

Bruce Banner nie był jednak jedyną postacią, którą producent chciał zobaczyć w serialu. Diabowi marzyło się również zobaczenie, jak Moon Knight walczy ramię w ramię z Erikiem Killmongerem i Thanosem.

Naprawdę lubię Kilmongera i lubię Thanosa, ponieważ kocham szare postacie. Nie lubię czerni i bieli. Uwielbiam postacie posiadające głębię.

Przypomnijmy, że wszystkie odcinki Moon Knight można obejrzeć na Disney+.