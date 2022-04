Moon Knight, odcinek 2 - easter eggi (Chonsu, Wolverine, Wakanda) i zaskakująca teoria

Już w drugim odcinku z rzędu na ekranie pojawia się kod QR, którego zeskanowanie pozwoli widzom na otrzymanie darmowego komiksu w usłudze Marvel Unlimited. W przypadku pierwszej odsłony serii kod prowadził do zeszytu Werewolf By Night #32 z 1975 roku, w którym w świecie Domu Pomysłów debiutował Moon Knight, natomiast w tym tygodniu kod umożliwia pobranie zeszytu Werewolf By Night #33, drugiego w historii komiksu z udziałem Marca Spectora.