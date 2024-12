Na planie Gwiezdnych Wojen nie znajdziecie guzików ani papieru. Jude Law tłumaczy zasady

Dziś premiera nowego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli Załogi rozbitków. Jedną z głównych ról w produkcji gra Jude Law, który w wywiadzie dla GamesRadar+ opowiedział o pewnych zasadach, które panują na planie każdej produkcji z tego świata. Chodzi między innymi o brak papieru i... guzików.

Jest taka zasada - żadnych guzików. I żadnego papieru. Takie są zasady.

Są ludzie z Lucasfilmu, którzy są na planie, wszystko oglądają i upewniają się, że wszystko jest tak, jak być powinno. Nie można wykorzystać nawet niektórych ruchów kamerą. Wszystko to łączy się z tym, co George Lucas zrobił przy pierwszej części. Jest cały spis zasad, dzięki któremu podświadomie wiesz, że nie oglądasz Marvela, a Gwiezdne Wojny. To między innymi dzięki ruchom kamery. Ale są też te małe detale, jak brak guzików. Zawsze będą jakieś wiązania, szwy, sznurówki i inne. I żadnego papieru.