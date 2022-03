Moon Knight, odcinek 1 - przegapić mogliście tu sporo. Khonshu, osobowości i brak nawiązań do MCU

W pierwszej scenie odcinka Arthur Harrow wkłada do butów potłuczone szkło, by później te same buty założyć na własne stopy. Warto zwrócić uwagę, że komiksowy doktor Harrow debiutował w 1985 roku w zeszycie Moon Knight #2 jako naukowiec zajmujący się tzw. teorią bólu – badał on, w jaki sposób można zablokować receptory bólu w ludzkim organizmie. Co więcej, Harrow dzięki rozmaitym metodom sam siebie utrzymywał w stanie na skraju agonii, niszcząc przy tym swoje ciało.