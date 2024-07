Reżyser o Morbiusie: zbyt dużo kucharzy gotowało ten film. Komentarz o porażce

materiały prasowe

Daniel Espinosa w rozomwie z Deadline przyznaje, że raczej nie był dobrym wyborem reżysera do takiego filmu, bo jest kimś, kto pracując przy projekcie, zawsze ma dużo pomysłów, które może wnieść. Jednakże, jak wyjaśnił w rozmowie, przy Morbiusie za dużo kucharzy gotowało ten film, a jego wkładem nikt nie był zainteresowany.

Reżyser o Morbiusie

Okazuje się, że Daniel Espinosa tak naprawdę nie tworzył tego filmu sam, tak jak powinien to robić reżyser. Sugeruje, że cały czas odpowiednia grupa ludzi ingerowała i patrzyła mu na ręce. Najwyraźniej więc zgodnie z różnymi plotkami osoby z Sony miały duży wpływ na to, co ostatecznie było na ekranie, a filmowcy niewiele mogli z tym zrobić.

- Bardzo trudno robi się filmy z komisją ludzi, więc być może inny filmowiec bardziej pasowałby do takiego trybu pracy. Jestem znany w branży jako osoba, która ma swoje zdanie. Być może to nie było coś, czego tutaj szukano w reżyserze.

Morbius okazał się klapą komercyjną i artystyczną, ale nie tak wielką, jak Madame Web, która była kolejną produkcją Sony z serii.