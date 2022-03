Morbius - Jared Leto o zmianach w postaci i wpływie komiksów na jego rolę

fot. materiały prasowe

Morbius opowiada historię tytułowego naukowca (w tej roli Jared Leto), który w wyniku własnych badań nad lekarstwem na rzadką chorobą krwi, przeistacza się w istotę przypominającą wampira. Jest to kilka zmian względem materiału źródłowego, co jednak przełożyło się na to, że Jared Leto zdecydował się na przyjęcie roli.

W rozmowie z portalem ComicBook.com opisał rolę i zmiany w niej zastosowane jako "idealnie dopasowane" do jego zainteresowań. Aktor przyznał, że zmiana fizyczna i psychiczna była dużym wyzwaniem, ale to dla niego duży zaszczyt, że może wcielić się w tę postać z komiksów.

Coraz trudniej znaleźć postać, która nie została wcześniej sportretowana, a fakt, że ta postać pojawi się na ekranach po raz pierwszy jest dla mnie niesamowicie ekscytujący. Podobało mi się to, że ta przemiana zachodzi w wielkim filmie Marvela oraz, że są tu trzy postacie w jednej, co idealnie pasuje do mnie i do tego, co mnie interesuje.

Premiera produkcji była kilkakrotnie przekładana od czasu gdy w sieci pojawił się pierwszy zwiastun w styczniu 2020 roku, czego przyczyną był wybuch pandemii koronawirusa. Ostatecznie Morbius trafi do kin 1 kwietnia. W jednym z wywiadów Leto powiedział, że spędził dużo czasu z kadrami przedstawiającymi bohatera w komiksach.

To, co bardzo mi się spodobało, to grafika. To było naprawdę inspirujące, bo oczywiście mamy scenarzystów i historie z komiksów, ale mam wrażenie, że artyści również tworzyli własne historie za pomocą obrazów. Spędziłem naprawdę dużo czasu ze sztuką wizualną przedstawiającą Morbiusa, która jest przepiękna i sięga lat 60. i to naprawdę zainspirowało i wpłynęło na tę postać.

Morbius

W związku z tym, że akcja dzieje się w uniwersum Venoma, aktor został zapytany o Spider-Manów i tego, z którym chciałby się zmierzyć jako Morbius. Aktor odpowiedział krótko: "Człowieku, zmierzę się ze wszystkimi!" Następnie został zapytany, że skoro Venom, Morbius i Vulture są już częścią jednego uniwersum, a w drodze są Kraven i Chameleon, to czy doczekamy się powstania Sinister Six? Leto przyznał, że zobaczymy, co mają w planach, ale to właśnie jest ekscytujące w byciu częścią tego świata: "Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy".

Morbius - opis fabuły

W postać enigmatycznego antybohatera – Michaela Morbiusa – wciela się Jared Leto. Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba… [opis dystrybutora]

Morbius - obsada

Oprócz Jareda Leto w obsadzie filmu są również Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

