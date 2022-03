Morbius - zaangażowanie Jareda Leto potrafi zaniepokoić. Reżyser i koleżanka z planu bali się o niego

fot. Marvel

Morbius to nowa produkcja studia Sony, która opowie o słynnym wrogu Spider-Mana. W tytułową rolę wcieli się Jared Leto, który w kinie komiksowym miał już okazję zagrać Jokera. Aktor w rozmowie z Variety zdradził kilka interesujących szczegółów na temat filmu i swojej transformacji w Michaela Morbiusa. Wyraźnie cieszy się, że to pierwszy raz tego bohatera na dużym ekranie. Spędził też wiele czasu z pacjentami i lekarzami, by nauczyć się jak najwięcej o rzadkiej chorobie krwi, na którą cierpi jego postać. Momentami było przez to bardzo intensywnie na planie.

Morbius - reżyser bał się o Jareda Leto

Daniel Espinosa, który reżyseruje widowisko, wyjawił że bał się o artystę. Przywołał sekwencję, w której Morbius zamyka się w pokoju, by oprzeć się pragnieniu krwi.

Bałem się o Jareda. On się naprawdę angażuje. Trzeba na to uważać.

Filmowiec dodał, że w innej scenie, w której Morbius rozbija szkło, poczuł że cała załoga się wycofuje i było to trochę straszne.

Morbius - Adria Arjona zaniepokojona o kolegę

Jared Leto oprócz zagłębienia się w psychikę osoby, która cierpi na rzadką chorobę krwi, próbował także uchwycić aspekt fizyczny takiej sytuacji. W jego przypadku Michael Morbius ma trudności z chodzeniem, więc używa laski do wsparcia swojego ciała. Adria Arjona, która w filmie wciela się w Martine Bancroft, bała się o zaangażowanie Jareda Leto w grę ciałem, z której nie rezygnował nawet, gdy kamery były wyłączone. Skomentowała ze śmiechem:

Pamiętam strach o kręgosłup tego gościa. Na planie powinien być fizjoterapeuta dostępny na wezwanie.

Za to sam aktor nie zamierzał w wywiadzie zdradzić, jakiej konkretnie metody użył, by opanować utykanie bohatera. Chciał to zachować dla siebie.

Morbius

Jared Leto - nie byłoby kin bez Marvela?

Jared Leto w wywiadzie wyraził swoje zaniepokojenie kondycją finansową przemysłu rozrywkowego. Należy pamiętać, że pandemia odcisnęła spore piętno na kinie, a dopiero duże franczyzy jak Marvel rozruszały ponownie ten biznes.

Gdyby nie filmy Marvela, to nie jestem nawet pewien, czy wciąż istniałyby kina. Nie wygląda na to, by było miejsce dla wszystkich, i to zaczyna być trochę bolesne.

Morbius - premiera 1 kwietnia w polskich kinach.

