Morbius - czy w filmie pojawia się Spider-Man? Nowe plakaty

fot. imdb.com/Marvel

Premiera filmu Morbius zbliża się wielkimi krokami. Jest to opowieść o antybohaterze znanym z opowieści o Spider-Manie. Wielu fanów zapewne zastanawia się czy Pajączek z MCU w wersji Toma Hollanda pojawi się w produkcji, biorąc pod uwagę obecność choćby Vulture'a w wykonaniu Michaela Keatona. Jednak gwiazda widowiska, Jared Leto odpowiedział dosyć enigmatycznie w tej kwestii. Otóż stwierdził, że chętnie wszedłby do ringu ze Spider-Manem, a z Tomem Hollandem stworzyliby niesamowity i dynamiczny duet.

Bohaterem produkcji jest wybitny naukowiec, doktor Michael Morbius, laureat Nagrody Nobla. Jednak przy wszystkich swoich sukcesach, musi również zmagać się ze śmiertelną, bardzo rzadką chorobą krwi. Ostatnia deska ratunku wiedzie go do tajemniczego gatunku nietoperza. Lek stworzony z jego pomocą uzdrawia Michaela, jednak sprawia, że zamienia się on w bestię na kształt wampira, która łaknie krwi.

Zadebiutowały również nowe plakaty promujące film:

Morbius plakat

Morbius - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Jared Leto w tytułowej roli oraz Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

