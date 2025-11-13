Morgan Freeman o "aktorce" AI: "Nikt jej nie lubi". Ściga złodziei swojego głosu
Morgan Freeman w rozmowie z The Guardian poruszył kilka ciekawych i aktualnych tematów z branży filmowej. Co sądzi o Tilly Norwood, "aktorce" AI, czy narzędziach wykorzystujących jego legendarny głos?
Morgan Freeman to niekwestionowana legenda kina i aktor, którego głos jest uważany za ikoniczny. Niestety podobnie uważają osoby, którym za pomocą sztucznej inteligencji udało się podrobić jego brzmienie. Aktor w rozmowie z The Guardian odniósł się do tego, ale nawiązał też do Tilly Norwood, "aktorki AI". Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, iż Matthew McConaughey i Michael Caine zdecydowali się na współpracę z narzędziami AI i użyczenie swoich głosów do późniejszego wykorzystania i generowania. Morgan Freeman ma zupełnie odwrotne podejście do sprawy.
W późniejszej części rozmowy Morgan Freeman przyznał, że jego prawnicy wyłapali już kilku takich naśladowców i podjęli odpowiednie działania. A co w kwestii Tilly Norwood?
Źródło: theguardian.com
