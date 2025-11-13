Fot. Materiały prasowe

Morgan Freeman to niekwestionowana legenda kina i aktor, którego głos jest uważany za ikoniczny. Niestety podobnie uważają osoby, którym za pomocą sztucznej inteligencji udało się podrobić jego brzmienie. Aktor w rozmowie z The Guardian odniósł się do tego, ale nawiązał też do Tilly Norwood, "aktorki AI". Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, iż Matthew McConaughey i Michael Caine zdecydowali się na współpracę z narzędziami AI i użyczenie swoich głosów do późniejszego wykorzystania i generowania. Morgan Freeman ma zupełnie odwrotne podejście do sprawy.

Jestem taki, jak inni aktorzy: nie próbuj mnie fałszywie naśladować. Nie lubię tego. Zarabiam za to pieniądze, więc jeśli ktoś to robi bez mojego udziału, to mnie okrada. Moi prawnicy byli bardzo, ale to bardzo zajęci w tej sprawie.

W późniejszej części rozmowy Morgan Freeman przyznał, że jego prawnicy wyłapali już kilku takich naśladowców i podjęli odpowiednie działania. A co w kwestii Tilly Norwood?

Nikt jej nie lubi, bo nie jest prawdziwa. To nie zadziała ani w kinie ani w telewizji. Zadaniem związku zawodowego jest upewnienie się, że aktorzy będą mieli pracę. Pojawi się konflikt.

