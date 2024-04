Mortal Kombat 1 - Ermac pokazuje potęgę telekinezy. Zwiastun zapowiada nowego wojownika

fot. WBIE

Warner Bros. Games opublikowało nowy zwiastun Mortal Kombat 1, który przedstawia nową postać, jaka już wkrótce trafi do gry. Jest nią Ermac, a więc wojownik władający mocą telekinezy. W tej produkcji wyzwoli się on spod wpływu mrocznej magii Quan Chi i będzie poszukiwał własnej drogi. W zaprezentowanym materiale mamy okazję zapoznać się z jego ruchami, w tym efektownym fatality.

Ermac trafi do gry 16 kwietnia w ramach wczesnego dostępu dla posiadaczy Zestawu Kombat. Dla pozostałych graczy będzie on dostępny od 23 kwietnia. Wideo zapowiada też kolejnego wojownika Kameo, Mavado. Pojawi się on w Zestawie Kombat oraz oddzielnej sprzedaży w maju tego roku.

Mortal Kombat 1 - Ermac (zwiastun rozgrywki)

Przypominamy, że Mortal Kombat 1 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Więcej na temat tej bijatyki możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.