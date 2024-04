Destiny 2: Ostateczny kształt - zwiastun z rozgrywką. Wideo prezentuje nową podklasę i wrogą frakcję

fot. Bungie

Bungie opublikowało zwiastun z rozgrywką z Ostatecznego kształtu, czyli nowego rozszerzenia do Destiny 2. Materiał prezentuje kilka atrakcji, jakie już wkrótce trafią w ręce graczy. Wśród nich znajdzie się między innymi kolejna, pryzmatyczna podklasa, dzięki której Strażnicy będą mogli jednocześnie korzystać z mocy Światła oraz Ciemności. Każda z klas otrzyma też nową zdolność granatu, która połączy kilka żywiołów: Czarownicy skorzystają ze stazy i próżni, Tytani - pasma i elektryczności, a Łowcy - słońca i stazy.

Nowością będą także egzotyczne przedmioty klasowe, czyli wstęgi, peleryny i obręcze. Zaoferują one losowe cechy, które będą pochodzić z innych egzotycznych przedmiotów, co ma pozwolić graczom na jeszcze więcej elastyczności jeśli chodzi o dostosowywanie wyposażenia do swoich potrzeb.

Listę nowości domyka frakcja Postrachu, czyli nowych wrogów dysponujących potężnymi zdolnościami. Na usługach Świadka znajdą się takie jednostki, jak latający Ponurak, akrobatyczny i potężny Skorupnik czy Służebnicy i Tkacze, którzy wykorzystują stazę i pasmo do odwracania przebiegu potyczki.

Destiny 2: Ostateczny kształt - zwiastun rozgrywki

Ostateczny kształt zadebiutuje 4 czerwca.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów Destiny 2. 9 kwietnia do gry trafiła nowa zawartość wprowadzona w ramach aktualizacji zatytułowanej W stronę Światła. Wprowadza ona aktywność PvE - Nawałę, a także nową przestrzeń społecznościową, bronie i powracające misje egzotyczne.

Destiny 2 - W stronę Światła - zwiastun premierowy