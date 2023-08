Mortal Kombat 1 - potwierdzeni grywalni bohaterowie. Lista ujawnionych postaci i wojowników Kameo

fot. WBIE

Reklama

Mortal Kombat 1 zadebiutuje we wrześniu, a twórcy i wydawca wykorzystują czas pozostały do premiery, by stopniowo ujawniać kolejne informacje na temat tej produkcji. Co jakiś czas do sieci trafiają między innymi doniesienia o grywalnych postaciach, które pojawią się w nadchodzącej odsłonie do serii. Postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu i poniżej możecie zapoznać się z pełną listą ujawnionych do tej pory wojowników. Znajdziecie tam zarówno postacie, które dostępne będą od dnia debiutu, jak i te, w które będzie można się wcielić w pierwszym, zapowiedzianym już pakiecie DLC.

Mortal Kombat 1 - lista grywalnych postaci

W MK1 zobaczymy znanych bohaterów, ale nie zabraknie również wojowników, których od dawna w tej serii nie widzieliśmy. Oczywiście, tak jak w poprzednich odsłonach, możemy liczyć też na gościnne występy.

Ashrah

Mortal Kombat 1 - wojownicy Kameo

Wojownicy Kameo będą oferować wsparcie podczas pojedynków. Nie będziemy mieli nad nimi bezpośredniej kontroli, ale będziemy mogli wezwać ich na arenę, by zaatakowali wroga lub wykorzystali jakąś specjalną zdolność.

Cyrax

Mortal Kombat 1 - premiera 19 września. Gra dostępna będzie na PC i konsolach PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.