Mortal Kombat 11 - do gry trafią filmowe skórki. Raiden, Johnny Cage i Sonya Blade w innej wersji

Mortal Kombat 11 zadebiutowało w marcu 2019 i nic nie wskazuje na to, by gra miała w najbliższym czasie przestać być rozwijana. Wręcz przeciwnie, wygląda na to, że deweloperzy chcą jeszcze bardziej podkręcić tempo i dodawać coraz więcej nowej zawartości. Do tej popularnej bijatyki trafił John Rambo, otrzymała ona aktualizację do wersji na konsole nowej generacji, a już wkrótce pojawią się w niej... skórki dla bohaterów, które przemienią ich w postacie znane z filmu z lat 90.

Informację te przekazał Ed Boon. Na swoim Twitterze opublikował wymowną grafikę z czarnobiałymi screenami, które przedstawiają trójkę bohaterów w innej wersji. Raiden, Sonya Blade i Johnny Cage przypominają tu Cristophera Lamberta, Bridgette Wilson i Lindena Ashby'ego, którzy wcielali się w tych wojowników w filmowej adaptacji z 1995 roku.

Dataminerzy już wcześniej odnaleźli w plikach gry nagrania, które wskazywały na to, że w MK11 usłyszymy głosy Lamberta, Ashby'ego i Wilson. Wygląda więc na to, że postacie te będą nie tylko wyglądały, ale też brzmiały tak, jak 25 lat temu.

To nie pierwsze nawiązanie do kinowego Mortal Kombat. Już wcześniej w grze pojawiła się skórka Shang Tsunga inspirowana jego filmowym wizerunkiem, a głosu postaci udzielił aktor Cary-Hiroyuki Tagawa.