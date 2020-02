Gwint trafi na Androida. Zarejestruj się, by otrzymać bonusy

Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana wreszcie trafi na Androida. Gracze od dłuższego czasu wyczekiwali na ten port i wreszcie oczekiwanie to dobiegnie końca. Co więcej, gracze na tej platformie będą mogli liczyć także na pewne cyfrowe niespodzianki. CD Projekt poinformowało za pośrednictwem Twittera o dacie premiery tej produkcji, a także o prezentach czekających na osoby, które się do niej zarejestrują. Twórcy nie zdradzają, o jakie bonusy może chodzić, ale prawdopodobnie będą to dodatkowe karty, które mogą przydać się w zmaganiach wewnątrz gry.

Gwint w wersji na Androida zadebiutuje w poniedziałek, 23 marca. Wstępną rejestrację do zabawy można zgłaszać już teraz na platformie Google Play. Oczywiście, sama gra, podobnie jak na pozostałych platformach, jest dostępna w formule free-to-play, co oznacza, że rozgrywkę można rozpocząć bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i za darmo przekonać się, czy ta karciana produkcja przypadnie nam do gustu.