Taylor Sheridan osobiście wyreżyseruje finał Yellowstone. To będzie drugi najdłuższy odcinek

Już niebawem fanów serialu Yellowstone czeka pożegnanie z rodziną Duttonów. Nie będzie to jednak ostatni raz, gdy część z tych postaci widzimy na ekranie. Niektóre z nich mają powrócić przy okazji zapowiedzianego spin-offu o Beth i Ripie, który będzie stanowić jednocześnie kontynuację historii tej rodziny we współczesności. Twórca serialu, Taylor Sheridan, skupia się w pierwszej kolejności na doprowadzeniu tej opowieści do końca.

W przeszłości wyreżyserował on cały pierwszy sezon. W późniejszych pełnił najczęściej rolę scenarzysty, ale zdarzało mu się usiąść na reżyserskim stołku. Robił to też przy okazji innych seriali, np. 1883 czy nowym Landman: Negocjator. Taylor Sheridan ma powrócić za kamerę i wyreżyserować ostatni odcinek serialu. Będzie to drugi najdłuższy odcinek całej serii, bo ma potrwać 1 godzinę i 26 minut, dłuższy był jedynie finał 3. sezonu, który potrwał aż 1 godzinę i 32 minuty. Finał serialu zatytułowany jest Life Is A Promise. Jego opis brzmi:

Przeznaczenie rancza rodziny Duttonów zostaje ujawnione.

