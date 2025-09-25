Kolejne wieści z filmowego Mortal Kombat. Nowe wideo pokazuje ikoniczne fatality
W nowym wideo zza kulis filmu Mortal Kombat II, widzimy kilka nowych scen akcji niepokazanych wcześniej w zwiastunach. Widzimy więcej Shao Kahna i parę ikonicznych egzekucji.
Tymczasem udostępniono nową zapowiedź zza kulis z wywiadami z głównymi członkami obsady oraz sporą ilością materiału, którego nie było w pierwszym zwiastunie Red Band. Zasugerowano w niej nowe „fatalities” (choć tylko jedno pokazano w całości), a także ujęcie z potężnym złoczyńcą Shao Kahnem krzyczącym ikoniczne „finish him”, gdy Kung Lao wykonuje swój charakterystyczny finisher z kapeluszem.
Krótkie wideo zza kulis można zobaczyć poniżej:
Mortal Kombat II to kolejna wysokobudżetowa odsłona franczyzy, pełna widowiskowej brutalności. Tym razem ulubieni bohaterowie, wzmocnieni obecnością samego Johnny’ego Cage’a, muszą zmierzyć się ze sobą w ostatecznej, krwawej bitwie, by pokonać mroczne rządy Shao Kahna, zagrażające istnieniu Earthrealm i jego obrońców.
W obsadzie znaleźli się m.in. Karl Urban jako Johnny Cage, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, a także Chin Han, Tadanobu Asano jako Lord Raiden, Joe Taslim jako Bi-Han oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi/Scorpion.
Za kamerą ponownie stanie Simon McQuoid, na podstawie scenariusza Jeremy’ego Slatera, opartego na grze stworzonej przez Eda Boona i Johna Tobiassa. Producentami są Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh i McQuoid, a producentami wykonawczymi Michael Clear, Judson Scott, Slater oraz Lawrence Kasanoff.
Mortal Kombat II - zdjęcia, plakaty
Źródło: comicbookmovie
