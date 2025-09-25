placeholder
Kolejne wieści z filmowego Mortal Kombat. Nowe wideo pokazuje ikoniczne fatality

W nowym wideo zza kulis filmu Mortal Kombat II, widzimy kilka nowych scen akcji niepokazanych wcześniej w zwiastunach. Widzimy więcej Shao Kahna i parę ikonicznych egzekucji.
Tomasz Hudyga
Mortal Kombat 2 fot. materiały prasowe
Tymczasem udostępniono nową zapowiedź zza kulis z wywiadami z głównymi członkami obsady oraz sporą ilością materiału, którego nie było w pierwszym zwiastunie Red Band. Zasugerowano w niej nowe „fatalities” (choć tylko jedno pokazano w całości), a także ujęcie z potężnym złoczyńcą Shao Kahnem krzyczącym ikoniczne „finish him”, gdy Kung Lao wykonuje swój charakterystyczny finisher z kapeluszem.

Krótkie wideo zza kulis można zobaczyć poniżej:

Mortal Kombat II to kolejna wysokobudżetowa odsłona franczyzy, pełna widowiskowej brutalności. Tym razem ulubieni bohaterowie, wzmocnieni obecnością samego Johnny’ego Cage’a, muszą zmierzyć się ze sobą w ostatecznej, krwawej bitwie, by pokonać mroczne rządy Shao Kahna, zagrażające istnieniu Earthrealm i jego obrońców.

W obsadzie znaleźli się m.in. Karl Urban jako Johnny Cage, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, a także Chin Han, Tadanobu Asano jako Lord Raiden, Joe Taslim jako Bi-Han oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi/Scorpion.

Za kamerą ponownie stanie Simon McQuoid, na podstawie scenariusza Jeremy’ego Slatera, opartego na grze stworzonej przez Eda Boona i Johna Tobiassa. Producentami są Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh i McQuoid, a producentami wykonawczymi Michael Clear, Judson Scott, Slater oraz Lawrence Kasanoff. 

Mortal Kombat II - zdjęcia, plakaty

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2
fot. materiały prasowe
Źródło: comicbookmovie

Tomasz Hudyga
