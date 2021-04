Mortal Kombat - atak żądłem Scorpiona w rzeczywistości. Youtuber zachwyca pracą

fot. materiały prasowe

W filmie Mortal Kombat z 2021 roku żądło Scorpiona nie jest częścią jego nadnaturalnych zdolności jak w wersji z 1995 roku. Tym razem używa on kunai na łańcuchu. Jest to narzędzie ogrodnicze z Japonii, które w rękach wyszkolonego wojownika stawało się zabójczą bronią. Youtuberzy z Hacksmith Industries sponsorowani przez Warner Bros. podjęli się zadania stworzenia działającego urządzenia do wystrzeliwania śmiercionośnego żądła.

W 12-minutowym wideo mamy szczegółowo pokazany proces budowy, a potem testów. Prowadzący James Hobson i jego ekipa stworzyli specjalny mechanizm wyrzucający kunai na łańcuchu w stronę określonego celu. Zobaczcie jak im to wyszło.

Kanał YouTube Hacksmith Industries specjalizuje się w odtwarzaniu różnych broni z popkultury, a potem testowanie ich realistycznych wersji.

Przypomnijmy, że w filmie Mortal Kombat postać Scorpiona grana jest przez japońskiego aktora Hiroyukiego Sanadę. Znany i rozpoznawalny Sanada sam wykonuje wszystkie sceny kaskaderskie podczas efektownych walk.

Mortal Kombat - premiera w USA w VOD i w kinach już 23 kwietnia. Data startu w Polsce nie jest znana.