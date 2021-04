Mortal Kombat - kim jest Cole Young? Jedna z teorii potwierdzona

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Cole Young (Lewis Tan) to rzecz, która wzbudza konsternację fanów Mortal Kombat, bo to jedyna postać w filmie, która nie pochodzi z gier. Greg Russo, finałowy scenarzysta projektu, wyjawił, że gdy przejął go po poprzednikach, ten pomysł już tam był i dodał, że jest to coś, czego chciało studio Warner Bros.

Wcześniej producent Todd Garner tłumaczył, że Cole Young jest w filmie po to, by być punktem wejścia dla widzów, którzy nigdy wcześniej nie mieli żadnej styczności ze światem Mortal Kombat. Poznawanie go przez perspektywę bohatera jest przystępniejsze dla takich widzów.

- Pomyślałem, że jeśli mamy to zrobić, chcę być pewien, że zrobimy to dobrze, aby ta postać należycie i naturalnie wpisywała się w mitologię - powiedział Greg Russo.

Zobacz także:

Mortal Kombat - teoria potwierdzona

Dwie najpopularniejsze teorie o tym, kim jest Cole Young dotyczyły jego powiązania ze Scorpionem i Sub-Zero. W jednej mówiono, że może to być tak naprawdę Kuai Liang, młodszy brat Sub-Zero, w drugiej, że to potomek Scorpiona. Dzięki wyświetlaniu filmu w Azji mamy potwierdzenie: Cole Young to potomek Hanzo Hasashiego aka Scorpiona. Więcej szczegółów fabularnych nie znamy.

Mortal Kombat 2 - kto się pojawi?

Na końcu bohaterowie muszę zwerbować nowych wojowników, którzy będą mogli uczestniczyć w turnieju. Cole Young mówi swoim przyjaciołom, że zna kogoś pasującego w Hollywood. To oczywiste nawiązanie do wprowadzenia postaci Johnny'ego Cage'a.

Mortal Kombat - data premiery w Polsce nie jest znana. Nie wiadomo, kiedy kina zostaną otwarte.