The Medium- nowy zwiastun skupia się na udźwiękowieniu gry

Bloober Team

Dwuwymiarowość rozgrywki w The Medium dostrzeżemy nie tylko w grafice, ale również w ścieżce dźwiękowej produkcji, nad którą wspólnie pracowali Akira Yamaoka oraz Arek Reikowski. Współtwórcy muzyki do nowej gry polskiego studia Bloober Team poświęcają temu aspektowi najnowszy materiał wideo.

Pierwszego z kompozytorów nie trzeba nikomu przedstawiać, Yamaoka to ceniony twórca muzyki m.in do gier z serii Silent Hill. Z kolei z twórczością Arkadiusza Reikowskiego również jako gracze mogliśmy się wielokrotnie zetknąć. Ten polski kompozytor tworzył ścieżkę dźwiękową m.in. do gier Blair Witch, Observer czy Layers of Fear i Layers of Fear 2. Zresztą za muzykę do tej ostatniej z gier był nominowany do prestiżowej nagrody The Hollywood Music In Media Awards w 2019 roku.

W The Medium zagramy pod koniec stycznia na konsolach Xbox Series X/S i PC.