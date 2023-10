Mortal Kombat vs. DC Universe - były plany stworzenia filmu. Warner Bros. odrzuciło ten pomysł

fot. materiały prasowe

Scenarzysta Jeremy Adams, który pracował nad takimi filmami animowanymi, jak Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, Mortal Kombat Legends: Snow Blind i Legendy Mortal Kombat: Starcie królestw, ujawnił ciekawą informację w rozmowie z serwisem ComicBook. Na pytanie o to, czy byłby zainteresowany stworzeniem filmu Mortal Kombat vs. DC Universe, w którym postacie znane z kultowej bijatyki zmierzyłyby się ze złoczyńcami i bohaterami komiksów DC odparł, że... były takie plany. Co więcej, pomysł ten został przedstawiony przedstawicielom Warner Bros., ale oni nie byli tym zainteresowani.

Obniżyłbym oczekiwania. Nie wiem czy mają plany, by zrobić coś więcej. Wiem, że jakiś czas temu przedstawiliśmy im to, ale w pewnym sensie zostało to odrzucone - tłumaczy Adams.

Adams dodał, że nie zna dalszych planów WB, ale sam byłby zainteresowany pracą nad kolejnymi projektami.

Nie wiem czy będą robić coś więcej. Mam nadzieję, że tak i że mnie w tym uwzględnią. To byłoby wspaniałe, bo naprawdę to lubię. (...) Uwierz mi, naprawdę chciałbym zobaczyć DC Mortal Kombat. To byłoby super, super fajne.

Warto przypomnieć, że w 2008 roku na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360 zadebiutowała gra Mortal Kombat vs DC Universe. W produkcji, obok takich postaci, jak między innymi Scorpion czy Sub-Zero, pojawili się też Batman, Wonder Woman, Superman czy Joker.