Spider Man: Poprzez multiwersum – zakończenie zostało zmienione na sześć tygodni przed premierą. Był ku temu ważny powód

Źródło: Sony/Marvel

Producenci Phil Lord i Christopher Miller ujawnili nowe szczegóły powstania filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum. W najnowszym wywiadzie zdradzili, że zakończenie filmu zostało zmienione na sześć tygodni przed premierą w kinach. Twórcy mieli ważny powód, aby dokonać tak dużych zmian przy samym końcu produkcji filmu.

Spider Man: Poprzez multiwersum otrzymało nowe zakończenie na sześć tygodni przed premierą

Jak ujawnili w rozmowie z magazynem Empire finał Spider Man: Poprzez multiwersum został w ostatniej chwili przerobiony, aby dać widzom więcej nadziei i podkreślić, że pomoc dla głównego bohatera jest w drodze. Twórcy nie chcieli, aby zakończenie było zbyt dołujące i mroczne.

Naprawdę martwiłem się zakończeniem do czasu sześciu tygodni przed ukończeniem filmu. Zdecydowaliśmy się stworzyć nowy finał. Film nie robił wielkiego wrażenia zakończeniem, które było naprawdę kiepskie. Na szczęście udało nam się obmyślić strategię, jak ponownie połączyć wszystkie te postacie, przywrócić Spota, bo pierwotnie nie miał się więcej pojawić w filmie, a także pokazać Rio i Jeffa oraz zaznaczyć obecność wszystkich tych postaci. Wspaniale było znowu zobaczyć starą ekipę znowu razem. To był właściwy moment, aby ponownie włączyć ich do filmu.

Spider Man: Beyond the Spider Verse - kiedy premiera?

Na swoją premierę czeka jeszcze trzecia część serii zatytułowana Spider Man: Beyond the Spider Verse. Film miał pojawić się w kinach 29 marca 2024 roku, ale ze względu na brak postępów w produkcji, twórcy potrzebują więcej czasu na nakręcenie filmu. W lipcu Sony Pictures usunęło produkcję ze swojego harmonogramu premier. Nowa data nie została podana.