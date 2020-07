Mortal Shell – beta jednak dla wszystkich. Twórcy zmienili zdanie

materiały prasowe

Beta Mortal Shell początkowo miała być zamknięta i dostępna wyłącznie dla wybrańców. W mediach społecznościowych organizowano konkursy i rozdawnictwa kluczy, jednak taka forma nie wszystkim przypadła do gustu i gracze szybko zaczęli krytykować działania twórców. Ci poinformowali, że będą szukać innych, bardziej komfortowych rozwiązań i dzień później… zdecydowali się udostępnić testy dla wszystkich zainteresowanych.

Otwarta beta dostępna jest na platformie Epic Game Store. Wystarczy jedynie pobrać około 6 GB danych i już można przekonać się czy warto będzie zainteresować się tą wymagającą produkcją.

Mortal Shell to wymagająca gra action-RPG, która pełnymi garściami czerpie z twórczości From Software, a konkretnie serii Dark Souls. Deweloperzy zadbali jednak o kilka ciekawych i innowacyjnych mechanik, takich jak możliwość zmienienia się w kamień na krótką chwilę (co pozwala np. osłonić się przed atakiem) czy tytułowe skorupy, które możemy przejąć i pozyskać w ten sposób unikalne zdolności.