The Last of Us: Part II – Naughty Dog reaguje na groźby graczy. Opublikowano komunikat

The Last of Us: Part II, delikatnie mówiąc, nie przypadło do gustu wszystkim graczom. Niektórzy postanowili wyrazić swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych lub wystawiając tej produkcji skrajnie niskie oceny w serwisie Metacritic. Inni zaś poszli zdecydowanie za daleko, bo posunęli się do… wysyłania gróźb twórcom tej produkcji i aktorom, których głosy w niej usłyszeliśmy. Na oficjalnym koncie studia Naughty Dog na Twitterze opublikowano komunikat w tej sprawie.

Twórcy zapewniają, że są otwarci na wszelkie dyskusje dotyczące jakości gry, ale potępiają wszystkie ataki i groźby wymierzone w zespół i obsadę The Last of Us: Part II. Dodają też, że bezpieczeństwo pracowników i aktorów jest dla nich kwestią priorytetową.

Przypominamy, że groźby otrzymali m.in. Laura Bailey, która w grze wciela się w rolę Abby oraz Neil Druckmann, reżyser The Last of Us: Part II. Mężczyzna postanowił opublikować część z wiadomości, które dostał od graczy.

