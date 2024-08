Motocykliści - reżyser o przedstawieniu realiów lat 60. Co sprawiło największą trudność?

fot. 20th Century Studios

Film Motocykliści opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Reżyser Jeff Nichols napisał również scenariusz do produkcji, którego historia została zainspirowana fotoksiążką pt. The Bikeriders autorstwa Danny'ego Lyona, gdzie Vandals są fikcyjną wersją Chicago Outlaws Motorcycle Club. Twórca natknął się na książkę na początku XXI wieku i od tamtej pory marzył o nakręceniu o tym filmu.

Jeff Nichols o filmie Motocykliści

W wywiadzie dla serwisu Comicbook.com Nichols zdradził, że od wielu lat rozmawiał z jedną z głównych gwiazd, Michaelem Shannonem, o nakręceniu Motocyklistów. Panowie znają się od czasu pracy nad Shotgun Stories (nakręcono go w 2004 roku, ale premierę miał w 2007 roku) oraz Take Shelter (2011). Reżyser był podekscytowany, gdy po raz pierwszy usłyszał głos prawdziwego Zipco, w którego wcielił się Shannon. Brzmiał zupełnie jak aktor, gdy ten mówi z chicagowskim akcentem. Uważa, że ten głos i dwa monologi w filmie, definiują psychologię tego motocyklowego klubu.

Reżyser został zapytany o różnice między motocyklistami z Zachodniego Wybrzeża i tych z Nowego Jorku, a tymi ze Środkowego Zachodu, którzy zostali przedstawieni w filmie.

Wydawało się, że pod względem organizacji, definicji, a może i przestępczości, faceci ze Środkowego Zachodu byli po prostu o kilka lat w tyle [za tymi z Zachodniego Wybrzeża]. Myślę, że to pomogło umiejscowić ten moment w czasie, w którym wciąż próbowali rozgryźć, kim są jako jakiś rodzaj organizacji. I to jest właśnie tematem filmu. Ten okres czasu jest prawdziwym tematem filmu, w którym nie jest tak, że oni są niewinnymi ludźmi, ale nie są też zorganizowani pod względem przestępczości.

Nichols przyznał, że to było właśnie dla niego najciekawsze w filmie. Reżyser został też zapytany o to, jaki aspekt sprawił, że film jest w duchu książki.

Szczerze mówiąc, to nie jest zbyt ekscytująca odpowiedź, choć zaraz wrócimy do tematu narracji, ale prawda jest taka, że ​​to były ubrania i motocykle. Wiedziałem, że fryzury będą dobre; wiedziałem, że charakteryzacja będzie dobra, ale to były ubrania. Ubrania, człowieku. Erin Benach, moja projektantka kostiumów, z którą współpracuję od Midnight Special, jest taka dobra. Poświęciła dużo czasu na postarzanie i farbowanie tych ubrań. Bierzemy to za pewnik, ale patrząc na to myślimy: "O tak, wyglądają jak motocykliści". Wszystkie te naszywki i skórzane kurtki zostały przygotowane - to była mieszanka vintage i nowości, a potem postarzeli nowe rzeczy i dodali smar i brud do wszystkiego.

Następnie dodał, że dzięki temu film sprawia wrażenie bardzo żywego z czego jest bardzo dumny. Jest też dumny z tego, że mogli umieścić w produkcji motocykle zgodne z epoką. Nichols przyznał, że miał trudności z konstrukcją filmu, ale udało mu się wszystko zrealizować w produkcji według książki. Nie jest to film liniowy jak Take Shelter, ale jest z siebie zadowolony, że udało mu się dobrze opowiedzieć tę historię.

Motocykliści - fabuła, premiera

Po przypadkowym spotkaniu w lokalnym barze, Kathy (Jodie Comer) nierozerwalnie związuje się z Benny'm (Austin Butler), najnowszym członkiem klubu motocyklowego Vandals, prowadzonym przez charyzmatycznego Johnny'ego (Tom Hardy). Podobnie jak otaczający ich kraj, klub zaczyna ewoluować, przekształcając się z miejsca spotkań lokalnych outsiderów w niebezpieczny, podziemny świat przemocy. Benny staje przed wyborem między Kathy, dzięki której znalazł swoje miejsce na ziemi, a lojalnością wobec klubu. [opis Helios]

Motocykliści - film trafi 9 sierpnia 2024 roku do polskich kin.