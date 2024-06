Do czego nawiązują Motocykliści? Jodie Comer wyjaśnia

fot. 20th Century Fox

Motocykliści podbiją tegoroczne wakacje. ComicBook przeprowadził wywiad z Jodie Comer, która odgrywa w filmie żonę Benny'ego (Austin Butler), należącego do gangu motocyklowego. Historia rozgrywa się w latach 60. i opiera się na książce z fotografiami o tym samym tytule. Comer podkreśliła, że film niesie ze sobą uniwersalne wartości i emocje, które mogą przemawiać do szerokiego grona widzów, niezależnie od ich znajomości czy zainteresowania motocyklami.

- Myślę, że jest to coś, do czego wszyscy możemy się odnieść, niezależnie od tego, czy będzie to twoja wewnętrzna zmiana, czy innej osoby. W przypadku Kathy to, w czym się zakochała w Bennym, stało się później tym, od czego chciała go zabrać. Chowała w sobie tę egoistyczną chęć, aby był bezpieczny i częściej w domu. Ponieważ się zmieniła. Sądzę, że w filmie jest wiele aspektów, które są tak uniwersalne.

Motocykliści

Motocykliści - fabuła, premiera

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Motocykliści - film trafi 9 sierpnia 2024 roku do polskich kin.