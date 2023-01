Motomyszy z Marsa powrócą. Będzie nowy serial animowany

materiały prasowe

Motomyszy z Marsa cieszyły się gigantyczną popularnością, więc nic dziwnego, że dokładnie 30 lat po premierze serialu animowanego (miała ona miejsca w 1993 roku), pojawia się informacja o powrocie. Wszystko za sprawą The Narcelle Company, która zdradziła portalowi comicbook.com, że nabyli prawa do wszystkiego związanego z tą kreskówką.

Motomyszy z Marsa - plany

Nowi właściciele praw planują wypuścić do sprzedaży kompletnie nowe zabawki związane z bohaterami animacji, ale także chcą stworzyć nowy serial animowany. Przypomnijmy, że ta firma odpowiada za dwa popularne programy Netflixa The Toys That Made Us oraz Filmy naszej młodości.

Motomyszy z Marsa - kim oni są?

Według informacji z kreskówki na Marsie żyła rasa antropomorficznych myszy, które lubiły sporty motorowe. Mieli oni bardzo podobną kulturę i wartości społeczne do ludzkości. Plutarkianie wybili ich podczas poszukiwania i zbierania surowców z różnych planet. Przetrwały tylko trzy myszy, które uciekły na Ziemię. Tam też razem z pomocą Charlene bronią planety przed planami wrogich kosmitów.