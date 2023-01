Deadpool 3 - Wolverine w kultowym kostiumie z komiksów? Ten post aktora podgrzewa atmosferę!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Hugh Jackman jest doświadczonym aktorem, więc doskonale wie, że jak cokolwiek wrzuci w media społecznościowe, cały świat będzie o tym dyskutować i to interpretować na wszelkie sposoby. Gdy więc wrzucił w stories poniższe zdjęcie maski Deadpoola oraz leżącej obok maski Wolverine'a z jego kultowego kostiumu z komiksów, dyskusji nie ma końcu. Jest to oczywiście dalekie od potwierdzenia, że Logan pojawi się w Deadpoolu 3 w kostiumie z komiksów, ale wygląda na to, że jest coś na rzeczy. Wcześniejsze plotki sugerowały, że ten kostium się pojawi. Do tej pory postać grana przez Hugh Jackmana ani razu nie pojawiła się w tym stroju, ale on sam pojawił się w filmie Wolverine w alternatywnej scenie zakończenia. Autorem maski na zdjęciu jest Boss Logic.

Wolverine - żółty kostium w filmie?

fot. InstaStories Hugh Jackmana

Hugh Jackman wyjawił też, że gdy już podjęto decyzje o powrocie do roli, od razu porozmawiał na ten temat z Jamesem Mangoldem, reżyserem filmu Logan: Wolverine.

- Podszedł do tego naprawdę fajnie. Powiedziałem mu, że akcja rozgrywa się przed naszym filmem, więc nie zamierzam zepsuć wrażenia wychodzeniem z grobu. Dzięki temu poczuł ulgę.

Prace nad Deadpoolem 3 trwają. Ryan Reynolds i Hugh Jackman zagrają główne role, ale na ten moment szczegóły fabuły nie są jeszcze znane. Za kamerą stanie Shawn Levy. Film należy do MCU, więc będzie on również pełnić rolę wprowadzenia obu panów do uniwersum. Wszystko wskazuje na to, że dla Hugh Jackmana nie będzie to jedyny występ po powrocie.

Deadpool 3 - premiera w 2024 roku.