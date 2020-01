Motorola razr - jak dbać o urządzenie za 7000 zł? Zobacz wideo

Motorola razr to składany smartfon, który jest prawdziwym powrotem do przeszłości, a konkretnie do klasycznego modelu z 2004 roku. Tym razem jednak możemy liczyć na znacznie bardziej nowoczesne urządzenie, które inspirowane jest stylistyką sprzed ponad 15 lat. Do sieci trafiło wideo, które przedstawia sprzęt amerykańskiego producenta i prezentuje, jak należy o niego dbać.

Z materiału możemy dowiedzieć się m.in., że różnego rodzaju nierówności i wypukłości na ekranie są czymś zupełnie normalnym i wynikają ze specyfiki składanego wyświetlacza. Sprzęt Motoroli nie polubi się też ze wszelkiego rodzaju ostrymi przedmiotami, które mogą zarysować ekran, nawet mimo chroniącej go powłoki. Producent zaleca więc składanie smartfona przed umieszczeniem go wewnątrz torby lub kieszeni.

Motorola Razr dostępna będzie w Polsce jedynie w ofercie sieci Orange. Polska cena tego modelu nie została jeszcze ujawniona. Można jednak spodziewać się, że zainteresowani będą musieli liczyć się z wydatkiem około 7000 zł, bo w Europie smartfon ten kosztuje 1599 euro.