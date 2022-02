Motorola Edge 30 Pro – nadchodzi nowy smartfon dla wymagających odbiorców

Źródło: Motorola

Motorola chce wbić się na do elitarnego grona producentów smartfonów klasy premium, a Edge 30 Pro ma być urządzeniem, które ułatwi realizację tego marzenia: połączeniem eleganckiego wzornictwa przemysłowego i wysokiej wydajności. To nie jest jeden z tych sprzętów, które wyłącznie dobrze wyglądają, a pod obudową skrywają przeciętne podzespoły. Wręcz przeciwnie, Edge 30 Pro napędza topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform wsparty 12 GB pamięci RAM.

Taka konfiguracja ma być gwarancją, że nawet najbardziej wymagające tytuły mobilne będą działać z zadowalającą płynnością. W jej uzyskaniu pomoże m.in. technologia Snapdragon Elite Gaming optymalizująca pracę urządzenia w środowisku gier mobilnych. Według produkcenta smartfon dysponuje aż 30% wyższą mocą niż jego odpowiednik z poprzedniej generacji.

Sporym udogodnieniem dla graczy będą także dwie topowe technologie łączności bezprzewodowej – 5G oraz Wi-Fi 6E. Dzięki nim możemy cieszyć się płynną rozgrywką cloudgamingową zarówno w obrębie domowej sieci Wi-Fi, jak i poza nią, łącząc się z nadajnikami sieci komórkowej piątej generacji. Pewnym wsparciem może okazać się także pojemna bateria 4800 mAh współpracująca z ładowarką TurboPower Charging 68W zdolną do napełnienia baterii do poziomu 50% zaledwie w 15 minut. Nawet jeśli Edge 30 Pro zacznie rozładowywać się w kluczowym momencie rozgrywki, szybko przywrócimy telefon do pełnej sprawności.

Użytkowników z pewnością ucieszy obecność 6,7-calowego wyświetlacza Max Vision OLED zdolnego do pracy przy odświeżaniu rzędu 144 Hz, który upłynni rozgrywkę. Sprzęt przystosowano ponadto do obsługi dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, za pośrednictwem dwóch stereofonicznych głośników oraz technologii Snapdragon Sound poprawiającej jakość bezprzewodowego sygnału audio.

Motorola Edge 30 Pro

Miłośnicy fotografii mobilnej również znajdą tu coś dla siebie. Edge 30 Pro dysponuje potrójnym głównym układem optycznym, w skład którego wchodzą dwa obiektywy 50 MP (główny i ulrtaszerokokątny) oraz czujnik głębi. Według Motoroli sprzęt zagwarantuje wysoką jakość zdjęć zarówno przy dobrych, jak i niesprzyjających warunkach oświetleniowych, w fotografii plenerowej oraz macro. Telefon pozwoli ponadto rejestrować filmy w standardzie HDR10+ oraz w rozdzielczości 8K. Warto zauważyć, że Edge 30 Pro dysponuje nietypowym aparatem do selfie – z przodu urządzenia zamontowano bowiem matrycę o rozdzielczości 60 MP.

Motorola zadbała też o software’owy potencjał urządzenia. Dzięki funkcji Ready For telefon podłączymy do zewnętrznych wyświetlaczy, aby za ich pośrednictwem grać w ulubione gry bądź prowadzić wideokonferencje. Z kolei za sprawą technologii Ready for PC szybko i sprawnie wymienimy dane pomiędzy telefonem a komputerem z Windowsem 10 oraz 11. Funkcja ta da nam również dostęp do systemu operacyjnego Edge 30 Pro bezpośrednio z poziomu pecetowego interfejsu.

Najnowszy smartfon Motoroli pracuje pod kontrolą czystego Androida 12, pozbawionego autorskich nakładek graficznych oraz aplikacji duplikujących możliwości standardowego oprogramowania Google. Wszystko to opakowano w eleganckiej obudowie przywodzącej na myśl urządzenia klasy premium. Tyle teorii, pierwsze testy pokażą, jak smartfon sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Motorola Edge 30 Pro dostępna jest w europejskiej dystrybucji od 24 lutego w cenie 3799 zł.