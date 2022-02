Galaxy S22 – Samsung odświeża portfolio smartfonowe i prezentuje spadkobiercę Note’a

Źródło: naEKRANIE.pl

Tuż przed oficjalnym debiutem nowych smartfonów firmy Samsung mieliśmy okazję na własną rękę sprawdzić, jak prezentują się w pełnej krasie. Podczas zamkniętej prezentacji przyjrzeliśmy się serii Galaxy S22, która już wkrótce zawalczy o serca i portfele miłośników gadżetów mobilnych klasy premium.

W 2022 roku Samsung wprowadzi do gry trzy topowe urządzenia Galaxy S, kontynuując dotychczasową strategię rozwojową. Jednak bieżąca generacja będzie pod pewnym względem wyjątkowa, gdyż najbardziej zaawansowany model, Galaxy S22 Ultra, znacząco odstaje od S22 oraz S22+. Choć modele Ultra od zawsze dysponowały najbardziej rozbudowanym układem optycznym oraz największym wyświetlaczem, idealnie wpisywały się w stylistykę pozostały modeli. Były większymi, wszechstronniejszymi odpowiednikami niższych modeli z linii S, ale już na pierwszy rzut oka przypominały swoje rodzeństwo.

Najnowsza generacja dokonała sporego wyłomu w tej kwestii. Galaxy S22 Ultra ma zauważalnie odmienną formę i przywodzi na myśl serię, która przez lata cieszyła się uznaniem użytkowników biznesowych. Tegoroczny model Ultra to tak naprawdę uwspółcześniony Galaxy Note w przebraniu linii S.

Kiedy spojrzymy na Galaxy S22 oraz S22+, w oczy rzucą nam się dwa charakterystyczne elementy ich wzornictwa przemysłowego – wyspa z aparatami głównymi osadzona w stylowej ramce oraz zaokrąglone krawędzie. Żadnego z tych elementów na próżno szukać w modelu S22 Ultra. Ten smartfon ma bardziej kanciasty kształt, masywniejszą obudowę oraz obiektywy osadzone bezpośrednio w tylnej ściance. Ponadto zaimplementowano w nim zintegrowany rysik, który wsuwa się do wnętrza urządzenia. Wygląda dokładnie tak, jakby miał należeć do rodziny Galaxy Note a nie Galaxy S.

Wygaszenie przez Samsunga serii Galaxy Note w 2021 roku wydaje się w pełni uzasadnione, dwie premiery w sezonie mogły stanowić spore obciążenie finansowo-logistyczne dla południowokoreańskiej korporacji. Co więcej największe modele z linii Galaxy S Ultra nie były w stanie w pełni zastąpić samsungowych notatników m.in. ze względu na brak zintegrowanego, wygodnego w użyciu rysika S Pen. W 2022 roku udało się rozwiązać ten problem upodabniając Galaxy S22 Ultra do serii Note.

Użytkownicy z Europy otrzymają do dyspozycji smartfony napędzane procesorem Exynos 2200 wspartym co najmniej 8 GB pamięci RAM. Według testów przeprowadzonych przez laboratoria firmy Samsung nowa linia produktowa ma oferować o 5% wyższą wydajność procesora, o 17% wyższą wydajność układu graficznego oraz aż o 115% wyższą wydajność sieci nieuronowej niż smartfony z linii Galaxy S21. To z kolei przełoży się, przynajmniej w teorii, na wysoką płynność pracy z wieloma aplikacjami oraz najbardziej wymagającymi aplikacjami.

Sprzęt dysponuje także modułem łączności bezprzewodowej 5G oraz Wi-Fi 6E, dzięki czemu ma zapewnić wysoką przepustowość oraz stabilność przesyłania danych. Miłośnicy serwisów VoD oraz platform cloud gamingowych będą zadowoleni. O ile dysponują routerem pracującym w technologii Wi-Fi 6 oraz mają dostęp do sieci komórkowej piątej generacji. Dodajmy do tego względnie pojemne baterie oraz wsparcie dla systemu szybkiego ładowania, a otrzymamy sprzęt gotowy do zapewnienia rozrywki przez wiele godzin. Niestety, podobnie jak w latach ubiegłych, samej ładowarki nie znajdziemy w pudełku, tę trzeba będzie dokupić na własną rękę.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung ulepszył ekrany Galaxy S22+ oraz S22 Ultra, aby zapewniały lepsze wrażenia niż panele poprzedniej generacji, nowy Dynamic AMOLED 2X ma oferować szczytową jasność obrazu o 16,7% wyższą niż matryca wykorzystywana w S21 Ultra 5G. Producent obniżył także minimalną częstotliwość odświeżania ekranów: Galaxy S22 oraz S22 Ultra po włączeniu dynamicznego dopasowania częstotliwości pracują w zakresie 10-120Hz, zaś model S22 Ultra – 1-120Hz. Co ciekawe, korporacja zdecydowała się zmniejszyć wyświetlacz modelu S22 oraz S22+ 0,1 cala względem urządzeń poprzedniej generacji. Wszystko po to, aby uczynić sprzęt bardziej kompaktowym.

Spore różnice pomiędzy Galaxy S22 Ultra a S22 i S22+ możemy dostrzec również w układzie optycznym. Tańsze urządzenia dysponują trzema obiektywami: ultraszerokokątnym 12 MP F/2.2, szerokokątnym 50 MP F/1.8 i teleobiektywem x3 10 MP F/3.4. W Galaxy S22 Ultra znajdziemy obiektyw ultraszerokokątny o takich samych parametrach, szerokokątny 108 MP F/1.8 ze szkłem Super Clear Glass poprawiającym wyrazistość zdjęć poprzez redukcję odbić oraz dwa teleobiektywy 10 MP: F/2.4 z 3-krotnym zoomem optycznym oraz F/4.9 z 10-krotnym zoomem.

Nowa seria produktowa wprowadza ponadto szereg usprawnień software’owych, które mają poprawić jakość naszych zdjęć oraz nagrań. Sporo uwagi poświęcono m.in. pracy układu optycznego w trudnych warunkach oświetleniowych, optymalizacji przetwarzania obrazu, zwiększeniu jego szczegółowości czy poszerzeniu przestrzeni barwnej. W poprawie jakości zdjęć pomogą również zaktualizowane algorytmy sztucznej inteligencji wyspecjalizowane w automatycznej korekcji obrazu. Z kolei miłośnicy filmowania mobilnego skorzystają z ulepszonej funkcji automatycznego kadrowania, która pozwoli śledzić do 10 osób w odległości do 5 metrów od nagrywającego.

Osoby, które zdecydują się na zakup modelu Galaxy S22 Ultra, dzięki zintegrowanemu rysikowi zyskają dostęp do kilku dodatkowych funkcji. S Pen pozwoli przekształcać odręczne pismo na tekst maszynowy, ułatwi wycinanie i przekazywanie fragmentów tekstu pomiędzy aplikacjami czy pozwoli wykorzystać smartfon w roli zewnętrznego przybornika dla grafika. Jako przykład podano możliwość sparowania S22 Ultra z aplikacją Clip Studio Paint. Kiedy odpalimy ją na tablecie, telefon będzie mógł posłużyć np. jako zewnętrzna paleta kolorów.

W poniższej tabeli prezentujemy specyfikację poszczególnych urządzeń:

Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22 Ultra Ekran 6,1”, 120 Hz 6,6”, 120 Hz 6,8", 120 Hz Rozdzielczość 2340 x 1080 3200 x 1440 Procesor Exynos 2200 Aparat przedni 10 MP, F/ 2.2 40 MP, F/2.2 Aparat tylny 50 MP, F/ 1.8 (szerokokątny)

10 MP, F/ 2.4 (teleobiektyw x3)

12 MP, F/ 2.2 (ultraszerokokątny ) 108 MP, F/ 1.8 (szerokokątny)

10 MP, F/ 2.4 (teleobiektyw x3)

10 MP, f / 4.9 (teleobiektyw x10)

12 MP, F/ 2.2 (ultraszerokokątny) RAM 8 GB 8 GB / 12 GB Pamięć 128 / 256 GB 128 / 256 GB (8 GB RAM)

512 GB (12 GB RAM) Bateria 3700 mAh 4500 mAh 5000 mAh Cena od 3999 zł od 4999 zł od 5899 zł

Samsung Galaxy S22 oraz S22+ będą dostępne w przedsprzedaży od 9.02 do 10.03, a model Ultra – od 9.02 do 24.02. Do zamówień przedpremierowym Samsung dorzuci słuchawki Galaxy Buds Pro oraz umożliwi odkup starych telefonów. Firma gwarantuje, że za model Galaxy S21 Ultra w dobrym stanie z nieuszkodzonym wyświetlaczem zapłaci co najmniej 3000 zł.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze