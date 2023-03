Motorola z rabatami przez cały marzec!

fot. Motorola

W promocji znajdzie się całe spektrum wydajnych i nowoczesnych smartfonów marki, nie tylko tych najdroższych, ale również propozycje dla osób z mniejszym budżetem, dla których liczy się korzystny stosunek ceny do możliwości. Wszystkie smartfony w miesięcznej promocji oferują funkcje, których oczekują użytkownicy – dobrych zdjęć, nowoczesnego wyglądu, płynnego i niezawodnego działania, wydajnej baterii i wygodnego ładowania. W promocji #hellomiesiącmoto będą dostępne następujące smartfony:

motorola razr 2022 – 5499 zł (od 3 do 23 marca)

fot. Motorola

Motorola razr 2022 ma minimalistyczny design - kompaktową i kieszonkową konstrukcję z eleganckim, matowym wykończeniem. Nowoczesnemu wyglądowi towarzyszą dwa ekrany składające się na jedną, wszechstronną funkcjonalność. Po rozłożeniu smartfona użytkownik ma do dyspozycji wyświetlacz FHD+ pOLED o przekątnej 6,7” i wysokiej częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Technologia pOLED umożliwia wyświetlanie ponad miliarda odcieni: od najgłębszych czerni po najbogatsze, żywe kolory. Aparat główny o rozdzielczości 50 MP ma duże ultrapiksele, które wyróżniają się 4-krotnie większą czułością przy słabym oświetleniu i umożliwiają robienie ostrzejszych zdjęć w żywszych barwach.

motorola edge 30 fusion – 2499 zł (od 3 do 30 marca)

fot. Motorola

Motorola edge 30 fusion dostarcza inspiracji do codziennych przygód dzięki niewiarygodnie smukłej i doskonale wyważonej konstrukcji. Symetrycznie zakrzywione krawędzie robią wrażenie, a gładkie kontury łączą się płynnie ze szkłem po obu stronach urządzenia. Smartfon został wyposażony w znakomitą matrycę aparatu głównego o rozdzielczości 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu. Urządzenie ma bezramkowy wyświetlacz pOLED FHD+ o przekątnej 6,55” z HDR10+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz gwarantującej niezwykłą płynność obrazu. Model posiada też dwa duże głośniki stereo z technologią Dolby Atmos®.

motorola edge 30 neo – 1699 zł (od 3 do 30 marca)

fot. Motorola

Motorola edge 30 neo to pierwsze urządzenie w modnych barwach wybranych w ramach nowego, długoterminowego partnerstwa Motorola i Pantone. Dostępna m.in. w kolorze roku 2022 Pantone Very Peri (fioletowym) motorola edge 30 neo sprawia oszałamiające wrażenie zarówno z wyglądu, jak i w dotyku. Jest smukła, lekka, ultraelegancka i wyróżnia się pod każdym względem. Moduł tylnego aparatu jest otoczony paskiem LED, który się rozświetla, informując o tym, co się dzieje, bez rozpraszania uwagi użytkownika. Urządzenie ma wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,28” i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wrażenia miłośników rozrywki potęgują dwa duże głośniki stereo z technologią Dolby Atmos®. Smartfon posiada również możliwość ładowania bezprzewodowego.

motorola moto g52 – 899 zł (od 3 do 30 marca)

Moto g52 należy do najsmuklejszych urządzeń w swojej kategorii. Atrakcyjny design to jednak dopiero początek - użytkownicy mają również do dyspozycji ultraszeroki wyświetlacz OLED o przekątnej 6,6” i wysokiej częstotliwości odświeżania 90 Hz. Prezentuje on niezwykle ostry i szczegółowy obraz o rozdzielczości Full HD+ bez pikselizacji. System trzech aparatów fotograficznych umożliwia popisanie się kreatywnością przy użyciu czterech zadziwiających funkcji. Matryca aparatu głównego o rozdzielczości 50 MP z technologią Quad Pixel rejestruje cenne chwile na ostrych zdjęciach robionych nawet przy słabym oświetleniu, a specjalny aparat Macro Vision pozwala zbliżyć się do obiektu bardziej, nie tracąc przy tym żadnych detali.

motorola moto g22 – 649 zł (od 3 do 9 marca)

Moto g22 elegancko stawia czoła codziennym wyzwaniom. Stylowa obudowa z powłoką hydrofobową chroni urządzenie przed zachlapaniem. Ma również potężną baterię o pojemności 5000 mAh, dzięki której można jeszcze dłużej pracować i korzystać z rozrywki z dala od gniazdka elektrycznego. Urządzenie działa z systemem Android bez spowalniających działanie skórek i zdublowanych aplikacji. W ten sposób użytkownicy mogą bezpieczniej i prościej korzystać ze smartfonu oraz zachować nad nim kontrolę.

motorola moto e22 – 599 zł (od 3 do 30 marca)

Moto e22 jest jak mobilne kino dzięki głośnikom stereo emitującym wielowymiarowy dźwięk Dolby Atmos®. Wyświetlacz HD+ o przekątnej 6,5” oferuje większą powierzchnię ekranu i częstotliwość odświeżania regulowaną w zakresie od 90 Hz do 60 Hz w trybie automatycznym, aby zapewniać jak najlepsze wrażenia wizualne, a jednocześnie optymalizować żywotność baterii. Hydrofobowa obudowa została wykonana z materiałów wysokiej klasy. System aparatów fotograficznych o rozdzielczości 16 MP jest wspomagany przez sztuczną inteligencję, ma precyzyjny czujnik głębi oraz aparat przedni, którym można robić selfie gotowe do publikacji w mediach społecznościowych.

motorola moto e20 – 399 zł (od 3 do 30 marca)

Moto e20 to telefon, który ucieszy miłośników dobrej rozrywki. Na ultraszerokim ekranie filmy i czaty wideo prezentują się o wiele ciekawiej. Wyświetlacz 6,5” Max Vision HD+ w moto e20 to ostrzejszy obraz z widocznymi detalami. Świetnym funkcjom rozrywkowym towarzyszy wysoka wydajność i szybkość reakcji. Telefon reaguje błyskawicznie za sprawą ośmiordzeniowego procesora. Koniec z niewyraźnymi zdjęciami - najciekawsze chwile z życia możesz uwieczniać szybko łapiącym ostrość aparatem o rozdzielczości 13 MP.

fot. Motorola