Mroczna Phoenix mogła wyglądać inaczej w kultowym komiksie. Udostępniono projekty

Tom Brevoort artysta i komiksowy redaktor Marvela, udostępnił na swoim Twitterze niewykorzystane projekty kostiumu i wyglądu Mrocznej Phoenix autorstwa Dave'a Cockruma. Powstała w latach 70. Saga o Mrocznej Phoenix od Chrisa Claremonta i Johna Byrne’a uznawana jest za jedną z najwybitniejszych powieści w świecie X-Men. Historia ta odbiła swoje piętno także na filmowych twórcach, którzy podjęli próbę przeniesienia tej historii na duży ekran w X-Men: Ostatni bastion i X-Men: Mroczna Phoenix. Oba podejścia niestety nie były zbyt udane.

Teraz redaktor Marvela i wydawca, Tom Brevoort udostępnił na swoim Twitterze szkice koncepcyjne, które przedstawiają zupełnie inny wygląd Jean po przemianie w Mroczną Phoenix. Pierwotny plan zakładał, że kostium będzie biały, ale ze względu na jakość papieru w tamtych czasach, wymagane było dokonanie zmiany. Zobaczcie:

Here are a bunch more Jean/Phoenix designs. The Phoenix costume was going to be white, but with the bad paper comics were printed on, EIC Archie Goodwin was afraid readers would be able to see the page on the other side through her figure. pic.twitter.com/FbWNEvzezr

— Tom Brevoort (@TomBrevoort) March 30, 2020