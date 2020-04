Marvel - Iron Man i Czarna Wdowa nagrali kiedyś sekstaśmę. Najgorszy komiks w historii?

Marvel dla wielu czytelników nieustannie pozostaje synonimem komiksowego cudu, lecz czasami Dom Pomysłów potrafi niebezpiecznie dryfować w stronę albo dziwów, albo twórczej katastrofy. Przykładem tej ostatniej z całą pewnością pozostaje osadzony w alternatywnym świecie komiks Ultimates 3 #1 z 2008 roku, po dziś dzień uznawany za jedną z najgorszych opowieści w całej historii powieści graficznych. Dość powiedzieć, że istotna dla fabuły stała się... sekstaśma, którą nagrali wspólnie Iron Man i Czarna Wdowa.

Co ciekawe, za rozwój tej serii odpowiadali późniejszy szef telewizyjnego oddziału Marvela, legendarny Jeph Loeb, jak również ceniony rysownik Joe Madureira. W pewnym momencie przełożeni dali im zupełnie wolną rękę w tworzeniu opowieści, co z perspektywy czasu może być postrzegane jako błąd. Loeba i Madureirę poniosła bowiem fantazja, do tego stopnia, że trudno znaleźć w komiksowej historii jakąkolwiek analogię.

W serii Ultimates 2 Czarna Wdowa zdradziła więc całą drużynę tytułowych bohaterów, zabijając następnie członków rodziny Clinta Burtona - niedługo później powodowany zemstą Hawkeye zamordował samą Nataszę. Ultimates 3 rozpoczyna się więc sekwencją, w której herosi siedzą wokół Tony'ego Starka w jego posiadłości. Nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że na ogromnym ekranie przed nimi wyświetlane są kolejne sceny sekstaśmy nagranej wcześniej przez Iron Mana i Czarną Wdowę. Mało tego - seans nie zostaje przerwany nawet wtedy, gdy bohaterowie wchodzą ze sobą w konwersację. Dajmy na to Wasp zastanawia się, w jaki sposób doszło do wycieku materiału. To patowe położenie dla protagonistów i czytelnika kończy ostatecznie Venom, który atakuje posiadłość.

Ultimates 3 - plansze

Obaj twórcy byli już kilkukrotnie pytani o to, czemu właściwie służyła scena z sekstaśmą - z punktu widzenia całej historii ten wątek okazał się całkowicie zbędny. Loeb nigdy tego przekonująco nie wyjaśnił, choć pojawiały się spekulacje, że Marvel chciał po prostu wywołać kontrowersje związane z wzrastającą pod koniec poprzedniej dekady falą popularności sekstaśm z udziałem gwiazd.