Mroczny Rycerz - Gary Oldman o trylogii Nolana. Pierwotnie zaproponowano mu inną rolę

Gary Oldman wcielił się w Jima Gordona, komisarza Departamentu Policji Gotham City, w trylogii Mrocznego Rycerza. Jednak mógł zagrać kogoś innego. Krążyły plotki, że aktor miał odtworzyć postać Ra's al Ghula (ostatecznie zagrany przez Liama Neesona). Oldman zdementował te spekulacje, mówiąc, że początkowo zaproponowano mu rolę złoczyńcy.

Mroczny Rycerz - kogo mógł zagrać Oldman?

Oldman opowiedział o tym w podcaście Happy Sad Confused. Nie zostało mu powiedziane, w konkretnie którego złoczyńcę miałby się wcielić.

Nolanowi - Czuję, że chodziło o Stracha na Wróble. To był czas, gdy myślałem, że mam dosyć grania złoczyńców. Wydaje mi się, że to mój menadżer zasugerował, abym wcielił się w Jima Gordona. Chris stwierdził, że to byłoby interesujące. Spotkaliśmy się i tak to poszło.

Ostatecznie rolę Stracha na Wróble odegrał Cillian Murphy.

Mroczny Rycerz. Trylogia - fabuła, gdzie obejrzeć?

