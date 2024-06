Czy Mroczny Rycerz miał dostać spin-off z Robinem? Aktor wyjaśnia i uderza w "myślenie MCU"

Warner Bros.

Trylogia Mrocznego Rycerza w reżyserii Christophera Nolana to bez dwóch zdań jedne z najważniejszych, o ile nie najważniejsze filmy komiksowe w historii. Choć od premiery pierwszego z nich w przyszłym roku miną już 2 dekady, w dalszym ciągu opowieści te mają rzesze miłośników na całym świecie. Ci ostatni od czasu do czasu powtarzają w sieci spekulacje, że tryptyk miał zostać dopełniony spin-offem z Robinem w roli głównej.

Praprzyczyną tych pogłosek jest sekwencja z filmu Mroczny Rycerz Powstaje, która ujawnia, że portretowany przez Josepha Gordona-Levitta policjant John Blake to w rzeczywistości "Robin John Blake", co wyraźnie nawiązywało do komiksowej postaci najsłynniejszego z pomocników Batmana. Hipotetyczna produkcja Mroczny Rycerz 4 miałaby więc skupić się na działaniach Cudownego Chłopca w opuszczonym już przez Bruce'a Wayne'a Gotham City.

W nowym wywiadzie dla serwisu Inverse Gordon-Levitt został zapytany o to, czy kilkanaście lat temu faktycznie istniały plany na stworzenie spin-offu bądź sequela trylogii. Aktor postanowił rozstrzygnąć tę kwestię raz na zawsze, przy okazji dając prztyczka myśleniu opartemu na schemacie działania MCU:

Nolan tworzył trylogię. Nigdy nie chciał kręcić kolejnych filmów. Mroczny Rycerz powstaje był zakończeniem jego trylogii. To nawet zabawne: patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, w kontekście funkcjonowania Kinowego Uniwersum Marvela - wszystko jest sequelem sequela sequela. Ale w tamtych czasach zrobienie trylogii było wielkim wyczynem i właśnie tak to zostało pomyślane.

Natomiast o dawnym łączeniu go m.in. z rolami Ant-Mana czy Star-Lorda w MCU Gordon-Levitt mówi dziś tak:

Tak, ludzie lubią gadać. Mogę nawet zrozumieć, dlaczego czerpią przyjemność z rozmawiania na takie tematy. Przykro mi, ale nie mam w tej kwestii nic do dodania.

