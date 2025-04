Pierwszy klip z 2. sezonu Andora - TIE sieje zniszczenie. Dokonano dużego recastu z Łotra 1

fot. materiały prasowe

Reklama

Trzyodcinkowa premiera 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor już niedługo i z tej okazji w sieci zadebiutował pierwszy klip.

Wideo przedstawia oddział szturmowców wbiegających do hangaru z nowym modelem TIE Fightera, za którego sterami zasiada sam Andor. Oddział przeprowadza atak, a protagonista ma wyraźne trudności w opanowaniu pojazdu. Ostatecznie mu się to udaje, ale na drodze staje mu szturmowiec z wyrzutnią rakiet. Kto z tego pojedynku wyjdzie cały?

ROZWIŃ ▼

W 2. sezonie Andora wymieniono kilku aktorów

W przeszłości Gwiezdne Wojny nie raz borykały się z problemami z aktorami. W Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie Moff Tarkin, którego grał w Nowej nadziei Peter Cushing, był efektem komputerowym, podobnie do księżniczki Lei. Z kolei w Ahsoce konieczny był recast Baylana Skolla z powodu śmierci aktora wcielającego się w tę rolę. Okazuje się, że 2. sezon Andora też musiał zmienić aktorów wcielających się w niektóre postaci. Tony Gilroy w rozmowie z The Hollywood Reporter przyznał, że powodem był bezpośrednio budżet, dla którego było to szczególnie obciążające. Niektóre z odcinków miały się przez to "drastycznie zmienić."

Recast miał dotyczyć jednej dużej postaci z początku Łotra 1., a także kilku pomniejszych, które stacjonowały na Yavinie.

Laureatka Oscara mogła zagrać w Star Wars. Odmówiła

Kto jest prawdziwym chłopakiem Dedry?

Kiedy ostatnim razem na ekranie widzieliśmy Dedrę (Denise Gough) i Syrila (Kyle Soller) między dwojgiem panowało niespodziewane napięcie. Okazuje się, że twórcy poszli o krok dalej i oboje skończyli w związku ze sobą. Aktorka opowiedziała o tym, jak te postaci do siebie pasują, ale przyznała też, że prawdziwą miłością Dedry jest ktoś inny.

Zawsze się znajdzie ktoś dla każdego, prawda? W jakiś sposób do siebie pasują. Niestety Dedra nie jest zdolna [do miłości]. Nie potrafi się powstrzymać przed manipulowaniem [Syrilem], bo jej prawdziwą i jedyną miłością jest Imperium. Odmawia sobie zbliżenia do kogokolwiek, bo jej chłopakiem jest Imperium! To nie on [Syril], a Imperium wyciąga z niej to, co najgorsze. Będziecie musieli obejrzeć, żeby zobaczyć, w co dokładnie się wpakowała, ale w tym sezonie będzie musiała zrobić rzeczy dla Imperium, które są równoznaczne z poświęceniem możliwości posiadania zdrowej relacji.

Aktorka przyznała też, że inspiracją dla Dedry był... Gus Fring z Breaking Bad. Co ciekawe, wcielający się w niego Giancarlo Esposito również gra nadal w Gwiezdnych Wojnach.

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Andor - nowe zdjęcia z 2. sezonu

Portal Entertainment Weekly opublikował zbiór zdjęć z 2. sezonu, wśród których znajduje się cała masa nowości.