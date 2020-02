The Falcon and the Winter Soldier - Biały Wilk wraca do MCU? Tajemnicze zdjęcie

Fani MCU doskonale pamiętają, że Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz podczas swojego pobytu w Wakandzie znany był jako Biały Wilk - tym pochodzącym z komiksów pseudonimem określali go choćby najmłodsi obywatele afrykańskiego państwa. Wygląda na to, że nazwa ta może powrócić w Kinowym Uniwersum Marvela w serialu The Falcon and the Winter Soldier, który jeszcze w tym roku trafi do oferty platformy Disney+. Wszystko przez grafikę, którą w sieci zamieścił jeden z odtwórców tytułowych ról, Sebastian Stan. Zobaczcie sami:

fot. Instagram

Przypomnijmy, że Bucky przebywał w Wakandzie w celu kompletnego wyleczenia z dokonanego na nim w czasach zimnej wojny prania mózgu i mentalnego programowania - działo się to pomiędzy wydarzeniami ukazanymi w filmach Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów i Avengers: Wojna bez granic. Na razie nie jest jasne, dlaczego określenie Biały Wilk miałoby raz jeszcze pojawić się w MCU. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że może to mieć związek z ewentualnym powrotem Barnesa do Wakandy lub kontaktowaniem się z tamtejszymi agentami. Taki obrót spraw pokrywałby się z opisem fabuły serialu, który zapowiadał przemieszczanie się superbohaterów po całym globie.

The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje w Disney+ w sierpniu tego roku.