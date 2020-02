Loki - Gugu Mbatha-Raw w obsadzie serialu Disney+ i Marvela

Loki to szykowany przez Marvel Studios serial, który opowiada o losach tytułowej postaci, bardzo dobrze znanej fanom Kinowego Uniwersum Marvela. Do projektu dołączyła właśnie Gugu Mbatha-Raw. Szczegóły roli aktorki są trzymane w tajemnicy, jednak jak podaje portal Deadline ma ona wcielić się w główną postać kobiecą w produkcji. W obsadzie projektu są już Tom Hiddleston w tytułowej roli, Owen Wilson i Sophia Di Martino.

Póki co szczegóły fabuły serialu nie są znane. W produkcji mamy dowiedzieć, co działo się z tytułową postacią po tym jak zniknęła w jednej ze scen widowiska Avengers: Endgame. Pierwsza, bardzo krótka zapowiedź produkci sugerowała, że ważny element historii serialu będą stanowiły podróże w czasie. Dla przypomnienia produkcja ma być ściśle powiązana z filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Premiera serialu została zapowiedziana na wiosnę 2021 roku na platformie Disney+.