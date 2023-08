Ms. Marvel - Iman Vellani rozczula fanów. Młoda aktorka pozuje ze swoim pierwszym komiksem

Fot. Marvel

Iman Vellani zagrała główną rolę w Ms. Marvel, a to dopiero jej początek przygody w MCU. Młoda aktorka szybko zdobyła serca fanów tym, że sama jest wielką miłośniczką Marvela, która może pochwalić się ogromną wiedzą o uniwersum i nie boi się poprawić w tym temacie samego Kevina Feige. Teraz nadeszła pora na kolejny ważny krok w jej karierze. Artystka została jedną ze scenarzystek komiksu Ms. Marvel: The New Mutant.

Ms. Marvel - Iman Vellani rozczula fanów

Tytuł pojawił się już w sprzedaży, a Iman Vellani postanowiła wybrać się do swojego lokalnego sklepu z komiksami w Ontario, by zrobić sobie z nim zdjęcie. Jest to tym bardziej wzruszające, że to właśnie w tym miejscu kupiła swój pierwszy zeszyt Ms. Marvel. Jak widać na fotografii, młoda aktorka uśmiecha się szczęśliwie i z dumą, prezentując swoje najnowsze dzieło.

https://twitter.com/MsMarvelUK/status/1696927410673926384

Ms. Marvel: The New Mutant - okładki

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze spojrzenie na komiks. Zdjęcia przedstawiają różne warianty okładek Ms. Marvel: The New Mutant.