Ms. Marvel - trwają poszukania aktorów. Do obsadzenia nie tylko rola Kamali Khan

fot. Marvel

Opóźnione ze względu na koronawirusa zdjęcia do Ms Marvel mają podobno ruszyć w listopadzie 2020 roku w Atlancie, tymczasem Marvel zajmuje się obecnie kompletowaniem obsady do serialu. Najważniejsze jest oczywiście znalezienie odtwórczyni głównej roli, Kamali Khan, pojawiło się jednak ogłoszenie, jakoby studio poszukiwało również młodych aktorów do ról drugoplanowych: Omara i Willow.



Omar to Amerykanin pakistańskiego pochodzenia, mający pomiędzy 25 a 29 lat. To praktykujący, uduchowiony muzułmanizm, samozwańczo nazywający się mądrzejszym starszym bratem. Kolejną postacią, do sportretowania której twórcy poszukują odtwórczyni, jest Willow - dziewczyna mająca od 16 do 20 lat. To Amerykanka o tureckim, marokańskim bądź arabskim pochodzeniu, udzielająca sie w studenckich organizacjach.

Pod kastingowymi pseudonimami Omara i Willow najpewniej skrywają się znani z komiksu Ms. Marvel Aamir, starszy brat Kamali, oraz Nakia Bahadir - jej najlepsza przyjaciółka. Możliwe, że produkcji pojawią się również Red Dagger oraz Kamran.

O dalszym rozwoju projektu Disneya będziemy Was na bieżąco informować.