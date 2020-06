Ms. Marvel - kiedy poznamy odtwórczynię głównej roli w serialu Disney+?

Źródło: Marvel

Ms Marvel to jeden z serialowych projektów przygotowywanych przez Marvel Studios dla platformy Disney+. Epidemia koronawirusa sprawiła, że casting do produkcji został przerwany. Jednak najnowszy raport serwisu Murphy's Multiverse potwierdza, że zostały wznowione szeroko zakrojone poszukiwania odtwórczyni głównej roli, a aktorki zostały ponownie wezwane na przesłuchania. Jak na razie tę informację należy traktować w sferze plotek, jednak biorąc pod uwagę fakt, że stan Georgia (w którym mieści się Atlanta, gdzie odbędą się zdjęcia do serialu) jako jeden z pierwszych w USA ma otworzyć się na produkcje filmowe i serialowe, to w tej pogłosce może być ziarno prawdy.

Tytułowa bohaterka serialu to Kamala Khan i jest pierwszą muzułmańską superbohaterką Marvela. Jej moce wynikają z przejścia terrigenezy, dzięki czemu potrafi rozciągać, zmniejszać, zwiększać i poszerzać swoje ciało. Pseudonim Khan inspirowany jest Ms. Marvel, która wówczas w komiksach przemianowała się na Kapitan Marvel. Na razie nic nie wiadomo na temat fabuły projektu. W lutym w sieci pojawiły się ogłoszenia castingowe dotyczące serialu, które zdradzały, że w produkcji pojawi się rasa Inhumans.