Ms. Marvel - co łączy Kamalę Khan i Milesa Moralesa? Reżyser o związku ze Spider-Man Uniwersum

Spider-Man: Into the Spider-Verse to superbohaterskie widowisko, które zyskało aprobatę zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Zdobyło nawet Oscara za Najlepszy długometrażowy film animowany. Adil El Arbi, jeden z reżyserów Ms. Marvel, zdradził powiązanie pomiędzy dwoma tytułami.

Okazuje się, że razem ze swoim partnerem filmowym, Bilall Fallahem, spytali prezesa Marvel Studios o użycie animacji w stylu Spider-Man: Into the Spider-Verse, by wiernie odwzorować Kamalę Khan.

Choć obawiali się, że Kevin Feige i reszta ekipy Marvela będą przeciwni temu pomysłowi, ponieważ różni się od stylistyki MCU, to ku ich zaskoczeniu uzyskali zgodę. Zdaniem filmowców (za pośrednictwem portalu The Direct):

Cóż, zgaduję, że chodzi o animację. Dla nas zawsze ważne było to, by znaleźć sposób na pokazanie jej wyobraźni i świata fantazji w fajny sposób. Właśnie tak wpadliśmy na pomysł, by dodać do serialu ten aspekt.

Animacja oryginalnie nie była częścią scenariusza. Co ciekawe, gdy dwa pierwsze odcinki serialu trafiły do recenzentów, wielu z nich wskazywało właśnie na podobieństwo wizualne pomiędzy tymi dwoma tytułami.

Wygląda więc na to, że historie Kamali Khan i Milesa Moralesa zostaną przedstawione w podobny sposób. Czas pokaże, czy w przypadku nowej superbohaterki także będziemy mieć hit.

Ms. Marvel - premiera 8 czerwca.

