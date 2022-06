Ms. Marvel - kiedy rozgrywa się akcja serialu MCU? Scenarzystka podpowiada

Disney+

Przy okazji każdej nowej produkcji Marvel Studios, fani zastanawiają się nad umiejscowieniem jej na osi czasu MCU. Po widowisku Avengers: Koniec gry nie jest to już takie oczywiste i często pojawia się pytanie, czy nowy serial lub film rozgrywa się przed, czy po blipie (tak nazywa się powrót do życia wymazanych przez Thanosa istnień). Jak zatem jest z Ms. Marvel?

W wywiadzie dla The Direct, scenarzystka i producentka serialu, Sana Amanat odniosła się do tego zagadnienia. Zdradziła, że historia Kamali Khan rozgrywa się mniej więcej "rok do dwóch lat" po Avengers: Koniec gry. Przypomnijmy, że we wspomnianym widowisku nastąpił przeskok czasowy, a zatem Ms. Marvel rozgrywa się w roku 2024 lub 2025. Ostatnim na osi czasu najbardziej aktualną produkcją Marvel Studios jest Moon Knight.

Ms. Marvel - Kamala

W obsadzie serialu są Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer oraz Nimra Bucha.Bisha K. Ali jest głównym scenarzystą. Za kamerą serialu stoją Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon oraz Sharmeen Obaid-Chinoy.

Ms. Marvel - serial zadebiutuje 8 czerwca w USA na Disney+. Już 14 czerwca produkcja będzie dostępna w Polsce razem z debiutem platformy.