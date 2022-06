Doktor Strange skłamał na temat multiwersum? W Ms. Marvel wrócimy do lokacji z Avengers: Endgame!

fot. materiały prasowe Marvel Studios/©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Serial Ms. Marvel już wkrótce zadebiutuje na Disney+ i przedstawi zupełnie nową postać o imieniu Kamala Khan. Wcieli się w nią debiutantka Iman Vellani. Aktorka zarówno na ekranie, jak i w prawdziwym życiu, jest wielką fanką superbohaterów. Udowadnia to fakt, że niedawno w wywiadzie zażartowała, że w filmie Doktor Strange w Multiwersum Obłędu tytułowy czarodziej skłamał mówiąc wszystkim, że ich świat to Ziemia-616.

Okazuje się także, że w Ms. Marvel zobaczymy lokację z Avengers: Endgame w dość nietypowej scenerii.

Doktor Strange skłamał na temat multiwersum?

Kevin Feige Nie wierzę, że MCU jest 616. Obojętnie, jakpróbuje nas do tego przekonać, to Ziemia-199999.

O co chodzi? Choć w tym urywku z czerwonego wywiadu brakuje kontekstu, Iman Vellani prawdopodobnie chodziło o to, że Doktor Strange w Multiwersum Obłędu określa MCU jako Ziemię 616. Jednak w komiksach Marvela od dłuższego czasu przyjęło się, że Ziemia 616 określa rzeczywistość Marvel Comics, a Ziemia-199999 jest przeznaczona dla MCU. Nie tylko ona, ale wielu innych zagorzałych fanów zwróciło na to uwagę.

Ms. Marvel

Ms. Marvel - powrót do lokalizacji z Avengers: Endgame?

W specjalnym programie Fans Guide to Ms. Marvel na Disney+ widzowie mogą obejrzeć kulisy powstawania serialu. W ostatnim materiale było widać trochę więcej z konwentu AvengerCon, który pojawi się w projekcie. Okazuje się, że jest tam odniesienie do lokalizacji z Avengers: Endgame. Na banerze w tle widać nazwę Camp Lehigh, które pojawiło się pod koniec filmu. To także miejsce z The First Avenger, w którym szukano kandydata na serum super-żołnierza, więc jest kluczowe dla Kapitana Ameryki.

Wygląda na to, że dawna baza SHIELD po wielu latach stała się miejscem, w którym organizowany jest AvengerCon.

Ms. Marvel - nowy klip

