Ms. Marvel - moce Kamali Khan pokazane w nowym wideo. Padła ich nazwa

Premiera Ms. Marvel zbliża się wielkimi krokami; nie dziwi więc specjalnie, że Disney+ i Dom Pomysłów na dobre rozkręcają kampanię promocyjną produkcji. Tym razem do sieci trafiło specjalne wideo, w którym znalazły się fragmenty z nadchodzącego serialu, jak również komentarze twórców i członków obsady. Materiał jest szczególnie intrygujący, gdyż pokazuje on nowe moce Kamali Khan.

Przypomnijmy, że kwestia nadnaturalnych umiejętności protagonistki już teraz wywołuje kontrowersje. W komiksach bohaterka potrafiła m.in. dowolnie zmieniać wygląd własnego ciała, natomiast w produkcji MCU będzie ona korzystać z dwóch tajemniczych bransoletek. Te ostatnie pozwalają Kamali na coś, co w materiale zostało określone jako "zdolność manifestacji światła". Kevin Feige tłumaczył wcześniej, że przez tą zmianę twórcy będą mogli ściślej powiązać postać Khan z mocami Kapitan Marvel.

Oto rzeczone wideo:

Wiemy już także, że w obsadzie Ms. Marvel znajdzie się Arian Moayed. Aktora mogliśmy zobaczyć w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, w którym wcielił się on w rolę agenta Cleary'ego z Damage Control - to właśnie ta postać przesłuchiwała Petera Parkera w pierwszym akcie produkcji.

Kamala Khan pojawiła się również na okładce magazynu SFX:

Ms. Marvel na okładce SFX

Ms. Marvel zadebiutuje na platformie Disney+ 8 czerwca. 6 dni później serwis zostanie oficjalnie uruchomiony w naszym kraju.