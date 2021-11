Ms. Marvel i Star Wars: Andor - Disney zdradza okres premiery seriali

fot. materiały prasowe

Informacje o okresie premier seriali Ms. Marvel i Star Wars: Andor pochodzą od CFO Disneya Christine McCarthy. Wyjawiła podczas rozmowy z inwestorami, że oba seriale pojawią się w czwartym kwartale 2022 roku. Nie jest to też zaskoczenie, bo według plotek wiosną 2022 roku na ekranach Disney+ będziemy mieć She-Hulk i Obi-Wana Kenobiego.

12 listopada 2021 roku będzie dzień Disney+, czyli event, podczas którego platforma będzie zapowiadać swoje hity. Wiele wskazuje na to, że zobaczymy zwiastuny powyższych seriali.

Ms. Marvel to opowieść o nowej superbohaterce MCU imieniem Kamala Khan (Iman Vellani). Dowiemy się, kim ona jest i jakie ma moce. W obsadzie są także Laurel Marsden, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer i Nimra Bucha. Co więcej zapowiedziano, że Kamala jest fanką Avengers (tak jak aktorka, która się w nią wciela), a szczególnie Kapitan Marvel. Potem Ms. Marvel ma pojawić się w filmie The Marvels obok Moniki Rambeau i Kapitan Marvel, którego premiera odbędzie się w lutym 2023 roku.

Star Wars: Andor natomiast jest zapowiadany jako thriller szpiegowski. Historia rozgrywa się przed wydarzeniami z Łotra 1 i skupia się na tytułowym bohaterze, którego ponownie gra Diego Luna.